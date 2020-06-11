Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 11 июня 2020: зараженных больше всего женщин

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Краснодаре на 11 июня 2020 года, самые важные события. По данным ежедневной сводки оперативного штаба Краснодарского края, 11 июня 1622 человека с начала пандемии заболели в кубанской столице. За последние сутки в городе выявили 12 больных.

В регионе всего за последние сутки зарегистрировано 81 заболевание - среди них 50 женщин и 31 мужчина. Таким образом, всего в Краснодарском крае, по данным на 11 июня, 4655 официально заболевших. Вчера также стало известно о гибели 67-летнего пенсионера из Сочи с подтвержденным диагнозом коронавирус.

Но, вместе с тем, замечена и положительная динамика выздоровлений. Так, за последние сутки в крае вылечились и выписались из больниц 117 пациентов, позавчера - 72. За все время с начала пандемии - 3500 человек.

К сожалению, есть и печальная статистика летальных исходов. Так, по данным на 11 июня, на Кубани умерли 49 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавиурс.

К слову, в Краснодаре начинают работу некоторые детские сады - пока функционировать будут только дежурные группы. Попасть туда могут лишь малыши, чьи родители работают в экстренных службах или больницах, а также дети из неполных семей. Сейчас все дошкольные учреждения тщательно готовят. Все помещения обрабатывают. Кроме того, уже приобретены специальные устройства, которые помогают обеззараживать комнаты даже в присутствии детей.

Напомним, вчера, 10 июня, в Краснодаре задержали на 13 суток девушку, которая пробежала по машине полицейских во время вечеринки в первый день открытия летних кафе. Кроме того, ей выписали штраф.