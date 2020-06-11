2020-06-10T22:36:26+03:00
Карта Кубани

Коронавирус в Адыгее, последние новости на 11 июня 2020: в лидерах по заражению Майкоп

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Адыгее на 11 июня 2020 года
Виталий КАРНАУХ
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Адыгее на 11 июня 2020 года.Мы собрали последние новости о коронавирусе в Адыгее на 11 июня 2020 года.Фото: Виталий КАРНАУХ
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Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Адыгее на утро 11 июня. В Адыгее, как и на Кубани, медики продолжают бороться за жизни пациентов, у которых подтвердился диагноз коронавирусная инфекция. Так, за последние сутки больницы республики пополнились на 55 человек с подтвержденным диагнозом в девяти муниципальных образованиях. Об этом сообщает оперативный штаб Адыгеи. Таким образом, общее число заболевших, по данным на утро 11 июня, составляет 1213 человек.

Наибольшее количество заболевших по-прежнему в столице республики – в Майкопе с начала пандемии было зарегистрировано 346 заболеваний. Ненамного отстал Красногвардейский район – там медики выявили 250 пациентов. Следом идет Тахтамукайский район с цифрой в 216 человек, в Адыгейске 134, Теучежский – 130, Майкопский район – 90, Кошехабльский район - 23, Гиагинский район - 17, Шовгеновский район - 7.

Лечение сейчас проходят 527 человек (+55за последние сутки), выписаны из медицинских учреждений 674 человека, 23 из них – за последние сутки. Летальных исходов, к сожалению, зарегистрировано 12, за минувший день в Адыгее смертей от коронавируса не зафиксировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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