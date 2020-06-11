Полиция задержала мужчин, устроивших перестрелку в Краснодаре

В Краснодаре полицейские задержали участников конфликта, устроивших стрельбу в микрорайоне Гидростроителей. Напомним, вечером 10 июня в Краснодаре двое мужчин, по внешнему виду напоминающих уроженцев кавказских республик, устроили разборки во дворе жилого комплекса "Каскад" на улице Благоева. На записях с камер видеонаблюдения видно, как мамы с колясками и детьми разбегаются с детской площадки под громкие звуки выстрелов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/784306" frameborder="0"></iframe> В центре Краснодара двое мужчин устроили перестрелку.

Полицейские возбудили уголовное дело. По предварительным данным, мужчины устроили разборки с оружием из-за долгов.

- Сотрудники полиции задержали двоих 30-летних местных жителей. Также установили личность предполагаемого потерпевшего. Им оказался 35-летний мужчина. Он направлен на медицинское обследование. Медики должны установить степень причиненного ему вреда. Предварительно, мужчины стреляли из травматического оружия. Сейчас задержанные заключены под стражу, - сообщил "Комсомольской правде" - Кубань" начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Стоит отметить, что мужчинам, устроившим пальбу во дворе жилого дома, грозит до 5 лет лишения свободы.