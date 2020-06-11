2020-06-11T10:16:22+03:00
Происшествия

Полиция задержала мужчин, устроивших перестрелку в Краснодаре

Правоохранители возбудили уголовное дело
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Мужчинам грозит до 5 лет лишения свободыМужчинам грозит до 5 лет лишения свободы
Изменить размер текста:

В Краснодаре полицейские задержали участников конфликта, устроивших стрельбу в микрорайоне Гидростроителей. Напомним, вечером 10 июня в Краснодаре двое мужчин, по внешнему виду напоминающих уроженцев кавказских республик, устроили разборки во дворе жилого комплекса "Каскад" на улице Благоева. На записях с камер видеонаблюдения видно, как мамы с колясками и детьми разбегаются с детской площадки под громкие звуки выстрелов.

В центре Краснодара двое мужчин устроили перестрелку.

Полицейские возбудили уголовное дело. По предварительным данным, мужчины устроили разборки с оружием из-за долгов.

- Сотрудники полиции задержали двоих 30-летних местных жителей. Также установили личность предполагаемого потерпевшего. Им оказался 35-летний мужчина. Он направлен на медицинское обследование. Медики должны установить степень причиненного ему вреда. Предварительно, мужчины стреляли из травматического оружия. Сейчас задержанные заключены под стражу, - сообщил "Комсомольской правде" - Кубань" начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Стоит отметить, что мужчинам, устроившим пальбу во дворе жилого дома, грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России
Температура воды в Черном море 11 июня 2020: самая холодная вода в Анапе
ВТБ: объем сделок рефинансирования ипотеки вырос в пять раз
В Тихорецком районе открыли современный свиноводческий комплекс
В Краснодаре на двух перекрестках отключат светофоры
В Сочи 2-летняя девочка отравилась противозачаточными таблетками
На Кубани в реке нашли тело утопленника с татуировкой тигра
Кубанские дети, не попавшие в здравницы из-за карантина, смогут посетить их в летне-осенний период
Лживых сочинских инвалидов оштрафовали за мошенничество
Бухгалтер заповедника в Сочи обвиняется в присвоении более полутора миллионов рублей
В Сочи бывшая домработница подозревается в краже ценностей почти на миллион рублей
В Кубань выпустили севрюгу, белугу и русского осетра
Вениамин Кондратьев: Земли в Краснодаре нет
Власти Сочи и экологи готовятся бороться с вредителями каштанов
В первую неделю июня в кубанские здравницы прибыли 3700 гостей
ВТБ одобрил кредиты для предпринимателей под 2% на 35 млрд рублей
«Допрыгалась»: В Краснодаре девушку, которая прошлась по машине ДПС, арестовали на 13 суток
Путин поздравил Сбербанк со званием лучшего в части акционерной стоимости
В Краснодаре перекроют движение на улице Фурманова
В Сочи посетителям аптек раздают ленты с российским триколором
Фонтаны в Краснодаре заработают 12 июня