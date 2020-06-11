«Мы остались без еды»: Моряки голодают на брошенном судне в порту Туапсе

Моряки по всему миру сталкиваются с трудностями во время карантина. Из-за ограничительных мер экипаж не меняется, а запасы еды рано или поздно заканчиваются. В тупиковую ситуацию попали и моряки теплохода «Vega 1», его экипаж состоит из граждан Турции, Индии и Грузии. За два месяца до введения режима самоизоляции в России их на произвол судьбы бросил судовладелец.

– Государственный портовый контроль задержал теплоход с интернациональным экипажем 31 января в Туапсе из-за невыплаты зарплаты морякам. Также при проверке на судне нашли технические нарушения. На тот момент турецкая компания «Fora Maritime Corporation» фактически бросила экипаж. Задолженность по зарплате морякам составляла около $60 тысяч. Из-за того, что они не могли вернуться на место базирования, запасы продовольствия подходили к концу, - рассказала инспектор Международной федерации транспортников в Новороссийске Ольга Ананьина.

Чтобы моряки на турецком судне не голодали, им помогли представители Российского профсоюза и Международной федерации транспортников. Они закупили продукты и воду и доставили на судно. К этому времени Клуб взаимного страхования «Hanseatic» перечислил выплаты морякам. Но сумма оказалась неполной. Ее перевели без учета простоев. Также компания не предусмотрела задолженность портовым властям, терминалу и агентам.

Фото: sur.ru

Надежды на помощь вернулись после того, как к ситуации подключилось индийское посольство. Они запустили программу помощи соотечественникам, попавшим в трудную ситуацию за рубежом. Но эвакуировать представителям Индии своих моряков не удалось.

- Было организовано получение выездных виз для моряков и заказаны билеты на 28 мая до Москвы. Но все сорвалось из-за требования властей о прохождении 14-тидневного карантина по прибытию в столицу. Теперь возможность оказаться дома у индусов появится только после 15 июня, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» инспектор МФТ в Новороссийске Ольга Ананьина.

Сколько на судне будут оставаться граждане Турции и Грузии, не ясно. Они изъявили желание ждать дальнейших распоряжений судовладельца. И даже написали об этом в компанию. Но там ответили, что ничем помочь не могут.

– Мы попали в очень сложную ситуацию, – говорят моряки. – Без еды, воды и электричества очень сложно выжить на борту судна.

Буквально сегодня члены экипажа сообщили, что полноценно не ели уже три дня. Продукты, которые закупили представители Российского профсоюза моряков и Международной федерации транспортников, закончились. Они уточнили, что больше нет растительного масла, соли и воды.