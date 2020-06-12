Коронавирус в Сочи, последние новости на 12 июня 2020: в городе выявлено 5 новых случаев опасной инфекции

- Из 80 новых случаев коронавируса в Краснодарском крае, в Сочи подтвержденный диaгноз COVID-19 установлен у 5 человек,- сообщили в оперaтивном штaбе региона. Среди заболевших в Сочи - 12-летний ребенок.

Таким образом, за период с начала пандемии, в городе диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 408 пациентов.

Между тем, в Сочи продолжаются работы по модернизации систем ЖКХ.

Строители завершают подготовку к работе новой блочно-модульной газовой котельной №23 в селе Волковка Лазаревского района. Новый теплоузел мощностью 5 мегаватт оснащён современным оборудованием, системой очистки воды и полностью автоматизирован. Единый диспетчерский пункт позволит контролировать работу без присутствия персонала.

Современный теплоузел поможет энергетикам экономить ресурсы, а также обеспечит бесперебойную подачу горячей воды и тепла в дома сельчан.

На время работ абоненты, проживающие по улице Надёжной, а это две тысячи человек, подключены к котельной №15, расположенной в посёлке Дагомыс.

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