Число заболевших коронавирусом в Сочи на 12 июня 2020: в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 408 пациентов
В Сочи на данный момент коронавирусная инфекция выявлена у 408 человек.
- За последние сутки в Сочи подтвердились 5 новых случаев опасной болезни, - сообщили в оперaтивном штaбе Краснодарского крaя. В частности. в Сочи COVID 19 выявлен у 12-летнего ребенка.
Всего же за сутки в регионе коронавирус обнаружен у 80 пациентов.
Между тем, в Завокзальном микрорайоне Сочи завершились работы по замене асфальтового покрытия.
Площадь восстановленного участка от улицы Чебрикова до Туапсинской составила около 5 с половиной тысяч квадратных метров.
Ремонт выполнен в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По нацпроекту БКАД в 2020 году в Сочи будут отремонтированы 85 дорожных объектов, общий объём выполненных работ уже составляет 86%.
В данный момент работы ведутся на 69 объектах курорта.
На 12-ти участках работы завершены в полном объёме. Сумма финансирования из федерального, краевого и муниципального бюджета составила 830 миллионов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU