2020-06-11T15:41:33+03:00
Общество

В ближайшие дни в Сочи могут возобновить работу около 1600 малых отелей

Туристическая отрасль курортов Черноморья постепенно выходит из карантина
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Сочи начинают открываться малые отели.В Сочи начинают открываться малые отели.Фото: Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Жесткие карантинные меры в Краснодарском крае, принятые с конца марта в отношении туристической инфраструктуры, теперь постепенно ослабляются.

Послабления Карантина: гостиницам можно работать, а красные пропуска больше не нужны

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С 1 июня на Черноморском побережье уже начали работу санатории, обладающие медицинской лицензией, постепенно открываются пляжи, правда, пока далеко не все.

Не всем по силам в полном объеме выполнить весьма жесткие санитарные требования Роспотребнадзора. Так что работают пока около 20% из общего числа пляжей.

Согласно же новым решениям региональных властей, с 12 июня смогут начать работу небольшие отели, в которых насчитывается до 50 номеров.

Около 1600 отелей на курорте могут открыться в ближайшие дни Фото: Михаил КОНСТАНТИНОВ

Около 1600 отелей на курорте могут открыться в ближайшие дниФото: Михаил КОНСТАНТИНОВ

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что к гостиницам будут применяться ровно те же ограничения, что и к санаториям.

Здесь необходима будет ежедневная уборка и дезинфекция номеров, соблюдение социальной дистанции между гостями. Работать весь персонал отелей должен в средствах индивидуальной защиты.

- В Сочи насчитывается около 1600 отелей вместимостью до 50 номеров,- рассказала директор департамента курортов и туризма администрации курорта Светлана Батяйкина,- сроки их открытия в основном будут зависеть от того, потребуется ли для этого отдельная проверка и разрешение надзорных органов, и от того, как скоро эти разрешения будут выданы.

В целом, постепенное открытие отелей в Сочи явно назрело. По данным региональных властей, только за 10 дней июня и только самолетом, например, в Сочи прибыли около 10 тысяч человек.

Гостиницы будут работать по жестким правилам Роспотребнадзора. Фото пресс-службы мэрии Сочи

Гостиницы будут работать по жестким правилам Роспотребнадзора. Фото пресс-службы мэрии Сочи

- Никакие обсерваторы не выдержат такого потока,- сказал на совещании в администрации края губернатор Вениамин Кондратьев,- кроме того, эта цифра далее будет только расти. Да и жители нашего региона захотят на праздники поехать к морю.

Об открытии крупных отелей на Черноморском побережье речь пока не идет. В Минздраве региона, впрочем, подчеркивают, что опыт начала работы малых гостиниц будет в полной мере использован в ходе последующего поэтапного открытия больших отелей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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