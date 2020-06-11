На Кубани мужчина, посадивший сына на цепь, отправится в колонию на 3 года

Эта дикая история произошла в июле 2019 года. В продуктовый магазин в селе Великовечном Белореченского района забежал десятилетний мальчик. Ребенок плакал и просил помочь. Когда к нему подошла продавец, то увидела на шее цепь с замком. Успокоившись, мальчик рассказал, что его привязал собачьей цепью отец, после чего вместе с новой беременной женой уехал в роддом.

На допросе сам 47-летний Валентин Матвиенко отнекиваться не стал. Следователям он прям сказал, что наказать мальчишку его вынудила «клептомания» ребенка. Якобы сын часто сбегал из дома и воровал. В тот день ему надо было поехать с новой женой и ее 4-летним ребенком от первого брака в перинатальный центр, взять с собой сына отец не захотел, потому привязал в сарае.

- Установлено, что обвиняемый жестоко и грубо обращался со своим сыном, не предоставлял ребенку полноценного воспитания и родительского внимания, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю.

Ребенок сбежал из сарая, потому что хотел есть. Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

Спустя почти год разбирательств мужчина предстал перед судом. Фемида признала его виновным не только в незаконном лишении свободы своего 10-летнего сына, но и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка.

Белореченский районный суд приговорил горе-отца к двум годам лишения свободы в колонии-поселении и назначил штраф в 5 тысяч рублей. Гособвинение посчитало такое наказание слишком мягким, поэтому обжаловали решение суда.

- Суд апелляционной инстанции, согласившись с доводами представителя прокуратуры Краснодарского края, изменил приговор. Матвиенко приговорили к трем годам лишения свободы, - добавляют «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края.

Мальчика передали маме.

Отбывать наказание мужчина будет в колонии общего режима. Кроме того, его обязали заплатить 100 тысяч рублей штрафа. Приговор суда уже вступил в законную силу.

Что касается самого ребенка, то сейчас он с мамой. Кроме того, Виктории Пономарчук удалось через суд добиться ограничения общения отца с сыном. На содержание ребенка Валентин Матвиенко будет обязан выплачивать алименты.