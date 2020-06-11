2020-06-11T15:39:25+03:00
Происшествия

На Кубани мужчина, посадивший сына на цепь, отправится в колонию на 3 года

Мальчик чудом смог вырваться, пока не было отца [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Комментарии: comments1
Чтобы спилить цепь на шее у ребенка, потребовалась помощь спасателей. Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.Чтобы спилить цепь на шее у ребенка, потребовалась помощь спасателей. Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.
Изменить размер текста:

Эта дикая история произошла в июле 2019 года. В продуктовый магазин в селе Великовечном Белореченского района забежал десятилетний мальчик. Ребенок плакал и просил помочь. Когда к нему подошла продавец, то увидела на шее цепь с замком. Успокоившись, мальчик рассказал, что его привязал собачьей цепью отец, после чего вместе с новой беременной женой уехал в роддом.

На допросе сам 47-летний Валентин Матвиенко отнекиваться не стал. Следователям он прям сказал, что наказать мальчишку его вынудила «клептомания» ребенка. Якобы сын часто сбегал из дома и воровал. В тот день ему надо было поехать с новой женой и ее 4-летним ребенком от первого брака в перинатальный центр, взять с собой сына отец не захотел, потому привязал в сарае.

- Установлено, что обвиняемый жестоко и грубо обращался со своим сыном, не предоставлял ребенку полноценного воспитания и родительского внимания, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю.

Ребенок сбежал из сарая, потому что хотел есть. Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

Ребенок сбежал из сарая, потому что хотел есть. Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

Спустя почти год разбирательств мужчина предстал перед судом. Фемида признала его виновным не только в незаконном лишении свободы своего 10-летнего сына, но и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка.

Белореченский районный суд приговорил горе-отца к двум годам лишения свободы в колонии-поселении и назначил штраф в 5 тысяч рублей. Гособвинение посчитало такое наказание слишком мягким, поэтому обжаловали решение суда.

- Суд апелляционной инстанции, согласившись с доводами представителя прокуратуры Краснодарского края, изменил приговор. Матвиенко приговорили к трем годам лишения свободы, - добавляют «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края.

Мальчика передали маме.

Мальчика передали маме.

Отбывать наказание мужчина будет в колонии общего режима. Кроме того, его обязали заплатить 100 тысяч рублей штрафа. Приговор суда уже вступил в законную силу.

Что касается самого ребенка, то сейчас он с мамой. Кроме того, Виктории Пономарчук удалось через суд добиться ограничения общения отца с сыном. На содержание ребенка Валентин Матвиенко будет обязан выплачивать алименты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Геленджике взрыватель двух иномарок отправится в суд
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Развивай свой бизнес вместе с Банком УРАЛСИБ»
На Кубани предупредили о сильных ливнях с грозами, градом и шквалистым ветром
Энергетики перешли на усиленный режим работы в праздничные и выходные дни
РНКБ предоставил финансирование одной из крупнейших аптечных сетей федерального значения ГК «Апрель»
В Железноводске 12 июня откроют питьевые бюветы
Из Армавира и Краснодара в Крым можно будет добраться на "Ласточке"
Сбербанк увеличил объемы поддержки АПК на Юге России
Карантинные посты и патрули перебросят на границы Краснодарского края
На Кубани храмы для прихожан остаются закрытыми
Вениамин Кондратьев разрешил работу торговых центров до 3 тысяч квадратных метров
На Кубани с 13 июня открываются вещевые рынки
Вениамин Кондратьев разрешил работу музеев по предварительной записи
В Усть-Лабинске под поездом погиб 25-летний парень
Вениамин Кондратьев: вопрос об отмене карантина не стоит
Глава Роспотребнадзора Кубани: снятие ограничений не привели к росту заболевания коронавирусом
В Северском районе учреждения культуры получили новое звуковое оборудование
Вернувшись из магазина, жительница Сочи обнаружила пропажу ценностей более чем на миллион рублей
В Краснодаре обновляют спортплощадку на улице Российской
В Сочи турист потерял более 2 миллионов рублей на инвестициях в биткоины
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 11 июня 2020 года увеличилось еще на 80 человек
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 11 июня 2020 года: среди заболевших 6-летний ребенок
МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России