Автозак с заключенными перевернулся на Кубани

На дороге под Горячим Ключом перевернулся полицейский автозак с заключенными. Авария произошла в полдень, 11 июня.

- Сообщение на пульт дежурного о ДТП с участием спецавтомобиля поступило в районе 13.10 часов, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба ГУВД по краю

Когда правоохранители приехали на место происшествия, то обнаружили автозак перевернутым. Его водитель и перевозимые пассажиры серьезно травмированы и госпитализированы в городскую больницу.

Предварительно, женщина за рулем "Ниссана" не пропустила спецтранспорт, выехавший на встречку в попутном ей направлении.

Фото: пресс-служба ГУВД по краю

- Обе машины врезались в итоге, автозак от удара перевернулся, - сообщают правоохранители. - Водитель "легковушки" тоже находится в больнице.

Сейчас им предстоит тщательно расследовать причины аварии. Обстоятельства инцидента уточняются.