2020-06-11T16:20:27+03:00
Происшествия

Автозак с заключенными перевернулся на Кубани

ДТП произошло под Горячим Ключом. Есть пострадавшие [фото]
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
Все участники аварии находятся в больнице. Фото: пресс-служба ГУВД по краюВсе участники аварии находятся в больнице. Фото: пресс-служба ГУВД по краю
Изменить размер текста:

На дороге под Горячим Ключом перевернулся полицейский автозак с заключенными. Авария произошла в полдень, 11 июня.

- Сообщение на пульт дежурного о ДТП с участием спецавтомобиля поступило в районе 13.10 часов, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба ГУВД по краю

Фото: пресс-служба ГУВД по краю

Когда правоохранители приехали на место происшествия, то обнаружили автозак перевернутым. Его водитель и перевозимые пассажиры серьезно травмированы и госпитализированы в городскую больницу.

Предварительно, женщина за рулем "Ниссана" не пропустила спецтранспорт, выехавший на встречку в попутном ей направлении.

Фото: пресс-служба ГУВД по краю

Фото: пресс-служба ГУВД по краю

- Обе машины врезались в итоге, автозак от удара перевернулся, - сообщают правоохранители. - Водитель "легковушки" тоже находится в больнице.

Сейчас им предстоит тщательно расследовать причины аварии. Обстоятельства инцидента уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Вместо тюрьмы лучше его сослать в саратовский театр на 7 лет»: Друг Михаила Ефремова Андрей Ургант прокомментировал смертельное ДТП с участием актера
Андрей Львович не стеснялся в выражениях и даже назвал Евремова «идиотом, который нажрался и убил человека» [видео]
Новости 24
В Геленджике взрыватель двух иномарок отправится в суд
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Развивай свой бизнес вместе с Банком УРАЛСИБ»
На Кубани предупредили о сильных ливнях с грозами, градом и шквалистым ветром
Энергетики перешли на усиленный режим работы в праздничные и выходные дни
РНКБ предоставил финансирование одной из крупнейших аптечных сетей федерального значения ГК «Апрель»
В Железноводске 12 июня откроют питьевые бюветы
Из Армавира и Краснодара в Крым можно будет добраться на "Ласточке"
Сбербанк увеличил объемы поддержки АПК на Юге России
Карантинные посты и патрули перебросят на границы Краснодарского края
На Кубани храмы для прихожан остаются закрытыми
Вениамин Кондратьев разрешил работу торговых центров до 3 тысяч квадратных метров
На Кубани с 13 июня открываются вещевые рынки
Вениамин Кондратьев разрешил работу музеев по предварительной записи
В Усть-Лабинске под поездом погиб 25-летний парень
Вениамин Кондратьев: вопрос об отмене карантина не стоит
Глава Роспотребнадзора Кубани: снятие ограничений не привели к росту заболевания коронавирусом
В Северском районе учреждения культуры получили новое звуковое оборудование
Вернувшись из магазина, жительница Сочи обнаружила пропажу ценностей более чем на миллион рублей
В Краснодаре обновляют спортплощадку на улице Российской
В Сочи турист потерял более 2 миллионов рублей на инвестициях в биткоины
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 11 июня 2020 года увеличилось еще на 80 человек
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 11 июня 2020 года: среди заболевших 6-летний ребенок
МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России