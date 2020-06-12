Коронавирус в Адыгее, последние новости на 12 июня 2020: за сутки заразились еще 38 человек

Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Адыгее на 12 июня. В Адыгее, как и на Кубани, медики продолжают бороться за жизни пациентов, у которых подтвердился диагноз коронавирусная инфекция. Так, за последние сутки больницы республики пополнились на 38 человек с подтвержденным диагнозом в девяти муниципальных образованиях. Об этом сообщает оперативный штаб Адыгеи. Таким образом, общее число заболевших, по данным на 12 июня, составляет 1251 человек.

Наибольшее количество заболевших по-прежнему в столице республики – в Майкопе с начала пандемии было зарегистрировано 346 заболеваний. Ненамного отстал Красногвардейский район – там медики выявили 251 пациентов. Следом идет Тахтамукайский район с цифрой в 218 человек, в Адыгейске - 140, Теучежский – 135, Майкопский район – 96, Кошехабльский район - 25, Гиагинский район - 17, Шовгеновский район - 7.

Лечение сейчас проходят 531 человек (+38 за последние сутки), выписаны из медицинских учреждений 708 человека, 23 из них – за последние сутки. Летальных исходов, к сожалению, зарегистрировано 12, за минувший день в Адыгее смертей от коронавируса не зафиксировано.