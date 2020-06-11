В Адыгее боец Росгвардии спас пожилую женщину из горящего дома

Геройский поступок совершил 32-летний Айдамир Тхакушинов. Мужчина, не смотря на риски для жизни, спас из огня пожилую женщину. Сам он, как истинный офицер, не желает, чтобы об этом рассказывали и скромно молчит. Но его коллеги по службе не стали скрывать имя героя.

Все произошло в Майкопе. Ночью 8 июня на улице Курганной загорелась хозпостройка рядом с жилым домом. О том, что надо спасаться, 61-летняя хозяйка даже не знала. Время за полночь - все спали.

Черные клубы дыма заметил проезжающий мимо сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии по Адыгее Айдамир Тхакушинов. В ту ночь он был на службе - направлялся на проверку.

- Лейтенант полиции сообщил о возгорании пожарным, оповестил ближайший наряд группы задержания, - рассказывают «КП» - Кубань» в ведомстве.

А тем временем сам мужчина не медлил и бросился в жилище на помощь. Он перелез через 1,5-метровую ограду и запрыгнул во двор.

- Хозяева! - кричал Айдамир, вглядываясь в окна.

На зов мужчины откликнулась женщина. Боец Росгвардии вывел ее на улицу. Успел он до приезда пожарных и эвакуировать машину, что стояла во дворе.

- В 00:30 нам поступило сообщение о возгорании. В 00:34 к месту пожара подъехали три единицы техники и 12 спасателей. Как оказалось, пожар распространился на площади около 25 квадратных метров, - уточняют в ГУ МЧС по Адыгее.

Благодаря бдительности Айдамира спасатели уже не тратили время на помощь жильцам, а сразу же приступили к работе. Спустя 7 минут пожар полностью потушили.

- Пострадавших в пожаре нет, - добавляют в ведомстве.

Спасенная пенсионерка не устает благодарить лейтенанта полиции. Новость о геройском поступке распространилась и в соцсетях. Жители Майкопа восхищены поступком мужчины. В комментариях слова благодарности пишут друзья Айдамира и просто незнакомые люди. Сам же офицер ничего геройского в своем поступке не видит.