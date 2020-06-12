2020-06-12T12:44:37+03:00
Общество

В Краснодаре в День России подняли триколор

Мероприятие прошло с минимальным количеством зрителей
Виталий КАРНАУХ
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В Краснодаре в День России подняли триколор.В Краснодаре в День России подняли триколор.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

12 июня наша страна отмечает государственный праздник – День России. Кубань не стала игнорировать, равно как и другие регионы, это событие, а потому в этот день в регионе проходят около сорока мероприятий и большинство из них – в онлайн-формате из-за коронавируса.

В Краснодаре в День России подняли триколор. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В Краснодаре в День России подняли триколор.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В краевой столице на Главной городской площади сегодня в 10 утра прошло торжественное поднятие российского триколора над городом.

В Краснодаре в День России подняли триколор. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В Краснодаре в День России подняли триколор.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Мероприятие состоялось с минимальным количеством зрителей — в строгом соответствии с санитарными требованиями. Государственный флаг Российской Федерации на флагшток поднял Почётный караул Кубанского казачьего войска, - отметили в пресс-службе мэрии Краснодара.

В Краснодаре в День России подняли триколор. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В Краснодаре в День России подняли триколор.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Там же отметили, что полотно размером 10 на 15 метров пронесли по пермиетру площади, и только потом подняли на флагшток под звуки Гимна Российской Федерации, который исполнил вокально-хореографический ансамбль «Родник» КМТО «Премьера».

В Краснодаре в День России подняли триколор. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В Краснодаре в День России подняли триколор.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Ранее глава региона Вениамин Кондратьев поздравил кубанцев с этим праздником. Губернатор заявил,что этот день объединяет всех россиян.

В Краснодаре в День России подняли триколор. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В Краснодаре в День России подняли триколор.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Мы гордимся трудовыми и ратными подвигами наших предков. И сегодня мы продолжаем дело отцов и дедов – бережем и защищаем наше Отечество. Именно мы – люди разных возрастов, национальностей, конфессий, проживающие в мире и согласии – делаем нашу родную Кубань, всю страну крепкой и могущественной, - говорится в поздравлении Кондратьева.

В Краснодаре в День России подняли триколор. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В Краснодаре в День России подняли триколор.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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