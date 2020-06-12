2020-06-12T15:17:37+03:00
Происшествия

Родила от восьмиклассника: силовики не знают, на кого заводить дело - на 16-летнюю мать или молодого отца

На Кубани студентка техникума родила от 14-летнего школьника
Виталий КАРНАУХ
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На кого заводить дело, силовики пока не могут понять - на 16-летнюю мать или восьмиклассника-отца.На кого заводить дело, силовики пока не могут понять - на 16-летнюю мать или восьмиклассника-отца.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В недетскую историю попала 16-летняя Евгения (имя изменено – авт.), учащаяся в одном из политехнических техникумов края. Она ошарашила медиков родильного отделения больницы – приехала рожать. Роды прошли успешно, но после этого врачи сразу же сообщили в правоохранительные органы.

- В дежурную часть из родильного отделения горбольницы Анапы сообщили о том, что 16-летняя девушка обратилась в медицинское учреждение с диагнозом первые роды, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах региона.

Полиция сразу же начала проверку. Сотрудники Отдела по делам несовершеннолетних смогли установить, кто является отцом ребенка.

- В августе прошлого года я вступила в половую связь со своим знакомым 14-летним знакомым, - рассказывала девушка правоохранителям.

Половой контакт, со слов родившей, был совершен у молодого человека дома. Отец ребенка состоит на учете в ОПДН.

Информированный источник сообщил, что материалы проведенной проверки должны были передать в Следственный комитет. Однако там уверяют, что к ним информации о произошедшем не поступало.

И на кого заводить дело, силовики пока не могут понять - на 16-летнюю мать или восьмиклассника-отца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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