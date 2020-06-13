Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 13 июня 2020: Красную открыли, фонтаны – заработали

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Краснодаре на 13 июня 2020 года, самые важные события. Оперативный штаб Краснодарского края ежедневно сообщает кубанцам о ситуации с корнанвирусом в регионе. По последним данным на утро 13 июня, в Краснодаре число заболевших с начала пандемии составляет 1656 человек, 20 из них вывили за последние сутки. Объективно скажем – количество заболевших с каждым днем уменьшается. А это значит, что ограничительные мероприятия. Введенные в крае, сыграли свою роль.

В регионе за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заболели еще 80 человек. Таким образом, всего в крае зафиксировано 4815 случаев заражения. Больше половины из них вылечились, это 3617 граждан. К сожалению, есть и случаи летальных исходов, их в крае 49 – два за последние сутки.

Со вчерашнего дня в Краснодарском крае отменена пропускная система, передвигаться теперь можно по любым дорогам, не имея красного пропуска. С 12 июня для посетителей открылись музеи по предварительной записи, в театры на репетиции вернутся актеры, а спортсмены возобновят тренировки. Гостиницы до 50 номеров смогут начать принимать туристов, а деловые люди собирать совещания количеством не больше 50 человек. С 13 июня возобновят работу вещевые рынки на открытом воздухе.

Открыли в Краснодаре с 12 июня и улицу Красную – теперь она будет работать в привычном для краснодарцев режиме – на выходных будет перекрыта для прогулок. Но только с соблюдением социальной дистанции.