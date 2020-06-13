Коронавирус в Адыгее, последние новости на 13 июня 2020: больше всего заразившихся в Майкопе

Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Адыгее на 13 июня. В Республике Адыгея врачи продолжают бороться за жизни коронавирусных пациентов. Однако число заболевших растет. Только за последние сутки общее количество заразившихся увеличилось на 27 человек и составило 1278 граждан. Сбольничных кое за минувшие сутки сошли 44 человека – их выписали в связи с излечением. К сожалению, за весь период пандемии в Адыгее зафиксировано 12 летальных исходов. На лечении сейчас находятся 514 человек.

По сводке оперативного штаба Адыгеи, больше всего заболеваний зарегистрировано в Майкопе – 371 человек. В Красногвардейском районе 253 коронавирусных больных, в Тахтамукайском районе – 225. В Адыгейске – 140 заболевших, в Теучежском районе 139 больных.

Меньше ста в остальных муниципальных образованиях. Так, в Майкопском районе с начала пандемии зафиксировали короанвирус у 98 человек, в Кошехабльском районе – 25, в Гиагинском – 19, в Шовгеновском – всего восемь человек.