Число заболевших коронавирусом в Сочи на 13 июня 2020: в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 410 пациентов

В Сочи на данный момент коронавирусная инфекция выявлена у 410 человек.

- За последние сутки подтвердились 2 случая опасной болезни, - сообщили в оперaтивном штaбе Краснодарского крaя.

Всего за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 80 пациентов. По данным регионального оперштаба, в обсервaторах Кубани находятся 2269 человек, в том числе в Сочи – 850 человек. Их состояние удовлетворительное.

12 июня жители Сочи присоединились ко Всероссийской акции «Гимн России». Балконы домов были украшены флагами. Все основные праздничные мероприятия, посвященные Дню России, проходили на курорте в онлайн-режиме.

- Учреждения культуры, молодёжной политики, образования провели челленджи, конкурсы. Сочи присоединился к общероссийской акции по исполнению гимна России и патриотических песен во дворах, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.