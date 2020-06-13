Число заболевших коронавирусом в Сочи на 13 июня 2020: в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 410 пациентов
В Сочи на данный момент коронавирусная инфекция выявлена у 410 человек.
- За последние сутки подтвердились 2 случая опасной болезни, - сообщили в оперaтивном штaбе Краснодарского крaя.
Всего за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 80 пациентов. По данным регионального оперштаба, в обсервaторах Кубани находятся 2269 человек, в том числе в Сочи – 850 человек. Их состояние удовлетворительное.
12 июня жители Сочи присоединились ко Всероссийской акции «Гимн России». Балконы домов были украшены флагами. Все основные праздничные мероприятия, посвященные Дню России, проходили на курорте в онлайн-режиме.
- Учреждения культуры, молодёжной политики, образования провели челленджи, конкурсы. Сочи присоединился к общероссийской акции по исполнению гимна России и патриотических песен во дворах, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
ИСТОЧНИК KP.RU
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