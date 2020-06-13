2020-06-13T00:00:46+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Сочи на 13 июня 2020: в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 410 пациентов

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Сочи на 13 июня 2020 года
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи День России отметили с учетом ограничительных мер. Фото: МКУ "Агентство ИНКОМ"В Сочи День России отметили с учетом ограничительных мер. Фото: МКУ "Агентство ИНКОМ"
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В Сочи на данный момент коронавирусная инфекция выявлена у 410 человек.

- За последние сутки подтвердились 2 случая опасной болезни, - сообщили в оперaтивном штaбе Краснодарского крaя.

Всего за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 80 пациентов. По данным регионального оперштаба, в обсервaторах Кубани находятся 2269 человек, в том числе в Сочи – 850 человек. Их состояние удовлетворительное.

12 июня жители Сочи присоединились ко Всероссийской акции «Гимн России». Балконы домов были украшены флагами. Все основные праздничные мероприятия, посвященные Дню России, проходили на курорте в онлайн-режиме.

- Учреждения культуры, молодёжной политики, образования провели челленджи, конкурсы. Сочи присоединился к общероссийской акции по исполнению гимна России и патриотических песен во дворах, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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