2020-06-13T00:04:09+03:00
Общество

Коронавирус в Сочи, последние новости на 13 июня 2020: в городе подтверждено 2 новых случая опасной инфекции

Мы собрали последние новости о коронавирусе в городе на 13 июня 2020 года
Юлия БАРАНОВА
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В День России в Адлере во дворе одного из жилых комплексов прошёл концерт с участием Сочинского симфонического оркестра. Фото: МКУ "Агентство ИНКОМ"В День России в Адлере во дворе одного из жилых комплексов прошёл концерт с участием Сочинского симфонического оркестра. Фото: МКУ "Агентство ИНКОМ"
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Из 80 новых случая коронавируса в Краснодарском крае, в Сочи подтвержденный диaгноз COVID-19 выявлен у 2 человек. Об этом сообщили в оперaтивном штaбе региона.

Таким образом, за период с начала пандемии, в городе диагноз коронавируная инфекция подтвержден у 410 пациентов.

В День России в Адлере во дворе одного из жилых комплексов прошёл концерт с участием Сочинского симфонического оркестра под управлением дирижера Олега Солдатова. Солисты сочинской филармонии Ольга Коржова и Владислав Иванов исполнили в том числе и официальный гимн Сочи, который был написан ко Дню города.

Праздник на курорте отметили в дистанционном режиме. В течение дня проходили онлайн-акции: «Окна России», «Флаги России», «За Родину, за Россию», - это проект созданный учреждениями культуры, заранее подготовленные праздничные концерты можно увидеть на сайтах учреждений, а также на их страницах в социальных сетях, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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