Коронавирус в Сочи, последние новости на 13 июня 2020: в городе подтверждено 2 новых случая опасной инфекции

Из 80 новых случая коронавируса в Краснодарском крае, в Сочи подтвержденный диaгноз COVID-19 выявлен у 2 человек. Об этом сообщили в оперaтивном штaбе региона.

Таким образом, за период с начала пандемии, в городе диагноз коронавируная инфекция подтвержден у 410 пациентов.

В День России в Адлере во дворе одного из жилых комплексов прошёл концерт с участием Сочинского симфонического оркестра под управлением дирижера Олега Солдатова. Солисты сочинской филармонии Ольга Коржова и Владислав Иванов исполнили в том числе и официальный гимн Сочи, который был написан ко Дню города.

Праздник на курорте отметили в дистанционном режиме. В течение дня проходили онлайн-акции: «Окна России», «Флаги России», «За Родину, за Россию», - это проект созданный учреждениями культуры, заранее подготовленные праздничные концерты можно увидеть на сайтах учреждений, а также на их страницах в социальных сетях, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.