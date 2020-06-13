2020-06-13T21:59:02+03:00
Происшествия

«С ножом на полицейских»: В Анапе при задержании застрелен грабитель

Днем раньше мужчина совершил разбойное нападение на банковский офис [видео]
Юлия БАРАНОВА
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В Анапе полицейские применили табельное оружие при задержании подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Фото: Телетайп КраснодараВ Анапе полицейские применили табельное оружие при задержании подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Фото: Телетайп Краснодара
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В Анапе полицейские применили табельное оружие при задержании подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Мужчина, 46-летний житель Иркутской области, от полученных ранений скончался. Примечательно, что ранее он не был судим.

Эта трагическая история буквально всколыхнула курортный город. В предпраздничный день, 11 июня в посёлке Сукко мужчина совершил ограбление банка.

Он ворвался в офис финансовой организации и стал угрожать сотрудникам предметом, похожим на пистолет. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Он ворвался в офис финансовой организации и стал угрожать сотрудникам предметом, похожим на пистолет. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Он ворвался в офис финансовой организации и стал угрожать сотрудникам предметом, похожим на пистолет. С места преступления грабителю удалось скрыться. Ориентировки с приметами фигуранта были разосланы во все местные отделы полиции.

Видео неудавшегося нападения на банк в Краснодарском крае.

12 июня полицейские получили информацию, что подозреваемый прячется в одном из лесных массивов в районе посёлка Сукко. Для проверки в лесополосу направились патрульные - сотрудники ДПС ОМВД России по Анапе. Среди деревьев полицейские увидели мужчину, который совпадал по приметам с грабителем банка. Дальше события разворачивались молниеносно.

Заметив полицейских, мужчина сначала пытался бежать. Но года понял, что его настигают, достал нож и хотел наброситься на сотрудников патрульной службы. На требования полицейских мужчина не реагировал и холодное оружие из рук не выпускал.

Даже два предупредительных выстрела в воздух его не остановили. В этот критический момент сотрудники ДПС вынуждены были направить стволы табельного оружия в сторону фигуранта. Снова прозвучали выстрелы. От полученных ранений правонарушитель умер на месте.

В арсенале, который обнаружили у мужчины, оказались нож, ножны и предмет, похожий на пистолет Макарова. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В арсенале, который обнаружили у мужчины, оказались нож, ножны и предмет, похожий на пистолет Макарова. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В арсенале, который обнаружили у мужчины, оказались нож, ножны и предмет, похожий на пистолет Макарова.

- Собранный материал по факту произошедшего направлен в следственные органы. В данный момент проводится выяснение всех обстоятельств данного дела, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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