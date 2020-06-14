2020-06-13T23:59:36+03:00
Общество

Коронавирус в Адыгее, последние новости на 14 июня 2020: Майкоп остается в лидирах по числу заболевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Адыгее на 14 июня 2020 года
Юлия БАРАНОВА
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За весь период пандемии в Адыгее зафиксировано 12 летальных исходов. Фото: архив КПЗа весь период пандемии в Адыгее зафиксировано 12 летальных исходов. Фото: архив КП
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Предлагаем вашему вниманию последние данные о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Адыгее на 14 июня.

В Республике Адыгея медики борются за жизни больных коронавирусом, не жалея сил. Сейчас на лечении в медучреждениях находятся 528 человек.

За последние сутки общее количество заразившихся увеличилось на 33 человека и составило 1311 пациентов.

Из стационаров республики за минувшие 24 часа выписались 19 человек. Общее число выздоровевших – 711.

За весь период пандемии в Адыгее зафиксировано 12 летальных исходов.

По сводке оперативного штаба Адыгеи, больше всего заболеваний зарегистрировано в Майкопе – 377 человек. В Красногвардейском районе 253 больных, в Тахтамукайском районе – 239.

В Адыгейске – 146 человек подхватили опасную заразу, в Теучежском районе 143 человека, в Майкопском районе – 101.

Значительно меньше случаев зафиксировано в Кошехабльском районе – 25, в Гиагинском – 19, в Шовгеновском – 8 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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