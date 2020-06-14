Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 14 июня 2020: МФЦ готовятся к приему посетителей в порядке живой очереди

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Краснодаре на 14 июня 2020 года, самые важные события.

Оперативный штаб Краснодарского края каждый день информирует о ситуации с корнанвирусом в регионе. По последним данным на утро 14 июня, в Краснодаре число заболевших с начала пандемии составляет 1673 человека, 17 из них вывили за последние 24 часа.

Сохраняется положительная динамика: число заболевших с каждым днем уменьшается. По мнению специалистов главную роль в этом сыграл карантин, введенный вовремя в регионе.

В регионе за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заболели еще 78 человек. Таким образом, всего в крае зафиксировано 4893 случая заражения. Больше половины из них вылечились, 3642 пациента. К сожалению, минувшие сутки принесли очередной случай летального исхода. Болезнь унесла жизнь 31-летней краснодарки. Всего крае умерли 49 человек.

На первый взгляд, постепенно жизнь входит в привычное русло. Но вирус никуда не ушел, поэтому открытие всей инфраструктуры Краснодара возможно только при строгом соблюдении социальной дистанции в 1,5 метра и других требований Роспотребнадзора. Эти же условия обязаны соблюдать и посетители тех объектов, которые уже начали работать: музеи, отели до 50 номеров, небольшие торговые центры и вещевые рынки на открытом воздухе.

С 15 июня в регионе МФЦ начнут принимать посетителей в порядке живой очереди. Но наличие медицинской маски для заявителей обязательна.