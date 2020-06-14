Число заболевших коронавирусом в Сочи на 14 июня 2020: в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 414 пациентов
В Сочи на данный момент коронавирусная инфекция выявлена у 414 человек.
- За последние сутки подтвердились 4 случая опасной болезни, - сообщили в оперaтивном штaбе Краснодарского крaя.
Всего за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 78 пациентов. По данным регионального оперштаба, в обсервaторах Кубани находятся 1561 человек. Их состояние удовлетворительное.
С 12 июня на курорте начали открываться гостиницы вместимостью до 50 номеров.
По словам главы города Сочи Алексея Копайгородского, в Сочи более 1600 таких отелей.
Базы размещения могут начать прием гостей только после получения предписания Роспотребнадзора. Их регламент работы достаточно жёсткий.
ИСТОЧНИК KP.RU
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