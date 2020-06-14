2020-06-14T00:40:06+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Сочи на 14 июня 2020: в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 414 пациентов

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Сочи на 14 июня 2020 года
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи на данный момент коронавирусная инфекция выявлена у 414 человек. Фото: архив КПВ Сочи на данный момент коронавирусная инфекция выявлена у 414 человек. Фото: архив КП
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В Сочи на данный момент коронавирусная инфекция выявлена у 414 человек.

- За последние сутки подтвердились 4 случая опасной болезни, - сообщили в оперaтивном штaбе Краснодарского крaя.

Всего за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 78 пациентов. По данным регионального оперштаба, в обсервaторах Кубани находятся 1561 человек. Их состояние удовлетворительное.

С 12 июня на курорте начали открываться гостиницы вместимостью до 50 номеров.

По словам главы города Сочи Алексея Копайгородского, в Сочи более 1600 таких отелей.

Базы размещения могут начать прием гостей только после получения предписания Роспотребнадзора. Их регламент работы достаточно жёсткий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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