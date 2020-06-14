Коронавирус в Сочи, последние новости на 14 июня 2020: в городе подтверждено 4 новых случая опасной инфекции

Из 78 новых случая коронавируса в Краснодарском крае, в Сочи подтвержденный диaгноз COVID-19 выявлен у 4 человек. Об этом сообщили в оперaтивном штaбе региона.

Таким образом, за период с начала пандемии, в городе диагноз коронавируная инфекция подтвержден у 414 пациентов.

В Сочи прошла очередная акция в поддержку медработников.

- Это уже не первая акция поддержки. Ранее нацобъединения Сочи уже привозили горячие блюда медработникам, также они оказывали помощь своим соотечественникам, оставшимся без работы – предоставляли им жильё и приобретали для них продуктовые наборы, - сообщила заместитель начальника управления по взаимодействию с общественными объединениями администрации Сочи Татьяна Катаниди.

По ее словам представители диаспор угостили свежей выпечкой медперсонал больницы №8 в Красной Поляне, медиков инфекционной больницы в поселке Дагомыс, врачей и медсестёр горбольницы №4, а также сотрудников станции скорой помощи.