2020-06-14T10:11:49+03:00
Общество

«Бегу с огорода, приехал зять, будем пить пиво!»: беззубый блогер с Кубани дала бой гламуру в сети

У Юлии Филон уже сотни тысяч подписчиков [видео]
Ева МУР@kp_kuban
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Юлия Филон стремительно набирает популярностьЮлия Филон стремительно набирает популярностьФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Незамысловатые видеоролики 45-летней жительницы Темрюкского района Краснодарского края Юлии Филон набирают миллионы просмотров, а количество подписчиков растет, как на дрожжах. Вот уже и звезды "ютуба" набиваются в друзья обычной селянке с прокуренным голосом и беззубым ртом.

Народ устал от кукольных лиц и псевдороскоши в Инстаграм. На смену гламурным красавицам с глянцевой кожей пришла...Юлия Филон.

- Бегу с огорода домой, приехал любимый зять, будем пить пиво, - записывает свое очередное воззвание к подписчикам Юлия, а интернет взрывается гомерическим хохотом и шлет ей благодарные сообщения за искренность.

Бегу с огорода домой, приехал любимый зять, будем пить пиво! - беззубый блогер с Кубани взорвала интернет.

- Спасибо. Вы такая классная. Настоящая!

А Юля, смекнув, что стала внезапно популярна, уже держит связь с рекламодателями. Может, удастся наладить свой сельский быт и поправить здоровье.

_filon_y_filon_y
Комики делают пародии на ролики Юлии Филон
5355 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Мама, почему зубы не делаете? - записывает очередной хит дочь Юлии.

- Не хочу! - шамкает в ответ блогер и снова набирает тысячи лайков.

В следующем посте она показывает, как шьет себе "брыджи".

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Юлию прославил и "Вечерний Ургант"
2475 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- А то мне подписчики говорят, что все время в одном и том же хожу!

Между тем, популярность Юлии только набирает обороты.

Незамысловатые ролики Юлии набирают миллионы просмотров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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