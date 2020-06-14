«Бегу с огорода, приехал зять, будем пить пиво!»: беззубый блогер с Кубани дала бой гламуру в сети
Незамысловатые видеоролики 45-летней жительницы Темрюкского района Краснодарского края Юлии Филон набирают миллионы просмотров, а количество подписчиков растет, как на дрожжах. Вот уже и звезды "ютуба" набиваются в друзья обычной селянке с прокуренным голосом и беззубым ртом.
Народ устал от кукольных лиц и псевдороскоши в Инстаграм. На смену гламурным красавицам с глянцевой кожей пришла...Юлия Филон.
- Бегу с огорода домой, приехал любимый зять, будем пить пиво, - записывает свое очередное воззвание к подписчикам Юлия, а интернет взрывается гомерическим хохотом и шлет ей благодарные сообщения за искренность.
Бегу с огорода домой, приехал любимый зять, будем пить пиво! - беззубый блогер с Кубани взорвала интернет.
- Спасибо. Вы такая классная. Настоящая!
А Юля, смекнув, что стала внезапно популярна, уже держит связь с рекламодателями. Может, удастся наладить свой сельский быт и поправить здоровье.
- Мама, почему зубы не делаете? - записывает очередной хит дочь Юлии.
- Не хочу! - шамкает в ответ блогер и снова набирает тысячи лайков.
В следующем посте она показывает, как шьет себе "брыджи".
- А то мне подписчики говорят, что все время в одном и том же хожу!
Между тем, популярность Юлии только набирает обороты.
Незамысловатые ролики Юлии набирают миллионы просмотров.
ИСТОЧНИК KP.RU