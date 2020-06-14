Скончался главный фермер Кубани, спасая тонущего ребенка

Трагедия произошла в Темрюкском районе Краснодарского края. Известно, что 71-летний Виктор Сергеев, председатель ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Кубани, отдыхал на Черноморском побережье с семьей.

- Виктор Васильевич увидел, что тонет ребенок и поплыл его спасать, - сообщает "РГ".

В итоге мальчика фермер вытолкнул, а сам потерял сознание, находясь в воде. Спасатели вытащили уже бездыханное тело Виктора Сергеева. Предположительно, в стрессовой ситуации у него случился инфаркт. Однако официально этот диагноз пока не подтвержден.

Гость в студии - Председатель АККОР по Краснодарскому краю Виктор Сергеев 00:00 00:00

В апреле Виктор Сергеев был гостем студии радио "Комсомольская правда". Он возглавлял Ассоциацию крестьянско-фермерских хозяйств 23 года. Был удостоен медали "За выдающийся вклад в развитие Кубани 1 степени".

Похороны Виктора Васильевича Сергеева намечены на вторник, 15 июня, в Краснодаре по православным традициям. Панихида состоится в 10 часов в Соборе Александра Невского.