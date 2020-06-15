2020-06-14T23:05:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Адыгее, последние новости на 15 июня 2020: за сутки выздоровели 25 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Адыгее на 15 июня 2020 года
Ева МУР@kp_kuban
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Количество зараженных растетКоличество зараженных растет
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Предлагаем вашему вниманию последние данные о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Адыгее на 15 июня.

В республике Адыгея медики борются за жизни больных коронавирусом, не жалея сил. Сейчас на лечении в медучреждениях находятся 532 человек.

За последние сутки общее количество заразившихся увеличилось на 29 человека и составило 1311 пациентов.

Из стационаров республики за минувшие 24 часа выписались 19 человек. Общее число выздоровевших – 711.

За весь период пандемии в Адыгее зафиксировано 12 летальных исходов.

По сводке оперативного штаба Адыгеи, больше всего заболеваний зарегистрировано в Майкопе – 377 человек. В Красногвардейском районе 253 больных, в Тахтамукайском районе – 239.

В Адыгейске – 146 человек подхватили опасную заразу, в Теучежском районе 143 человека, в Майкопском районе – 101.

Значительно меньше случаев зафиксировано в Кошехабльском районе – 25, в Гиагинском – 19, в Шовгеновском – 8 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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