2020-06-14T19:04:19+03:00
Происшествия

«Выбросили с пожитками на помойку»: пенсионер с инсультом двое суток пролежал в подъезде без помощи

Дикий случай произошел в одной из краснодарских многоэтажек
Евгения ОСТРАЯ
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В таком состоянии мужчину нашли соседиВ таком состоянии мужчину нашли соседи
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В подъезде одного из домов на улице 40 лет Победы в Краснодаре жильцы нашли мужчину в беспомощном состоянии. Истощенный и обездвиженный он лежал на мраморном полу двое суток.

- Рядом стояли пакеты с пожитками и кусок хлеба, - нашлись неравнодушные, которые забили тревогу и вызвали мужчине скорую.

Врачи диагностировали у пожилого человека последствия инсульта. Вероятнее всего, он оказался в подъезде уже после того, как перенес приступ и был парализован.

Из бессвязной речи пенсионера было понятно, что он жилец одной из квартир в этом доме. Но жильцы утверждали, что никогда не видели старика. Позже, правда, нашлись те, кто узнал в нем своего соседа. При нем нашлась и временная прописка в центре Краснодара на имя Рябенко Георгия Даниловича.

Подтвердили личность мужчины и прибывшие на место правоохранители.

- Сотрудники полиции сейчас находятся по адресу, где нашли беспомощного гражданина, - рассказал "КП" - Кубань" начальник отдела по связям с общественностью УВД по Краснодару Артем Коноваленко. - Его личность установлена. Это местный житель 1948 года рождения. При нем имеется временная регистрация на улице Красной. А также другие документы. С его слов, в доме проживает бывшая супруга. Опрос жителей показал, что мужчина, действительно, проживал с женщиной в этом доме. Она живет на лестничной площадке, где нашли пенсионера. Полиция проводит проверку.

Хозяйка квартиры, где, по всей видимости, жил 72-летний Георгий Данилович полиции дверь не открыла.

В ближайшее время мужчину отправят спецучреждение, где ему дадут приют и окажут медицинскую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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