2020-06-14T21:53:55+03:00
Происшествия

«Нефтяное пятно движется к Черному морю»: в Сочи местные жители бьют тревогу по поводу загрязнения реки

Природоохранная прокуратура начала проверку [видео]
Ева МУР@kp_kuban
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Местные жители заявили в полицию о загрязнении реки нефтепродуктами. Фото: "Время Сочи"Местные жители заявили в полицию о загрязнении реки нефтепродуктами. Фото: "Время Сочи"
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Огромное радужное пятно зафиксировали на камеры мобильных телефонов жители Лазаревского района Сочи. Нефтепродукты попали в небольшую горную речушку Иру, впадающую в Черное море.

- Смотрите, что у нас тут происходит. Второй Норильск, - обратились они в полицию, когда попытки найти источник загрязнения самостоятельно, не увенчались успехом.

Правоохранители тревожный вызов зафиксировали и начали проверку.

В Сочи местные жители заявили в полицию о загрязнении нефтепродуктами местной реки..

- По данному факту проводится комплекс мероприятий, уточняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Есть вероятные виновники попадания масляного пятна - это местная станция СТО.

Следом подключилась и природоохранная прокуратура.

- Мы начали проверку, - ответили "КП" - Кубань" в ведомстве. - По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Надо сказать, в МЧС факт загрязнения реки, впадающей в Черное море, опровергли.

- По нашим данным, в акватории Черного моря все чисто, - отреагировали спасатели.

"КП" - Кубань" следит за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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