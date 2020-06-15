Число заболевших коронавирусом в Сочи на 15 июня 2020: в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 422 пациентов

В Сочи на данный момент коронавирусная инфекция выявлена у 422 человек.

- За последние сутки подтвердились 8 случая опасной болезни, - сообщили в оперaтивном штaбе Краснодарского крaя.

Всего за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 77 пациентов. По данным регионального оперштаба, в обсервaторах Кубани находятся 1390 человек. Их состояние удовлетворительное.

Сочи постепенно возвращается к привычному для жителей и туристов ритму жизни. Начали открываться торговые центры, площадью до 3 тысяч квадратных, музеи по предварительной записи, разрешено проведение деловых мероприятий численностью до 50 человек.

- При этом до 21 июня охраняется обязательный масочный режим в помещениях и в местах массового скопления людей, а также соблюдение социальной дистанции, - обратили внимание в пресс-службе мэрии Сочи.

Представитель пресс-службы подчеркнула, что деятельность кинотеатров и фуд-кортов в торговых центрах по-прежнему под запретом.