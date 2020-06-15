Коронавирус в Сочи, последние новости на 15 июня 2020: в городе подтверждено 8 новых случаев опасной инфекции

Из 77 новых случаев коронавируса в Краснодарском крае, в Сочи подтвержденный диaгноз COVID-19 выявлен у 8 человек. Об этом сообщили в оперaтивном штaбе региона.

Таким образом, за период с начала пандемии, в городе диагноз коронавируная инфекция подтвержден у 422 пациентов.

Среди умерших от коронавируса в выходные дни есть сочинка. 58-летняя жительница города-курорта была доставлена в больницу с двусторонней пневмонией. В медицинском учреждении диагноз COVID-19 у нее подтвердился.

Болезнь осложнил отек легких, острая дыхательная недостаточность и другие недуги.