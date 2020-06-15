2020-06-14T22:28:38+03:00
Общество

Коронавирус в Сочи, последние новости на 15 июня 2020: в городе подтверждено 8 новых случаев опасной инфекции

Мы собрали последние новости о коронавирусе в городе на 15 июня 2020 года
Юлия БАРАНОВА
Поделиться:
В Сочи подтвержденный диагноз COVID-19 выявляется ежедневно. Фото: архив КПВ Сочи подтвержденный диагноз COVID-19 выявляется ежедневно. Фото: архив КП
Изменить размер текста:

Из 77 новых случаев коронавируса в Краснодарском крае, в Сочи подтвержденный диaгноз COVID-19 выявлен у 8 человек. Об этом сообщили в оперaтивном штaбе региона.

Таким образом, за период с начала пандемии, в городе диагноз коронавируная инфекция подтвержден у 422 пациентов.

Среди умерших от коронавируса в выходные дни есть сочинка. 58-летняя жительница города-курорта была доставлена в больницу с двусторонней пневмонией. В медицинском учреждении диагноз COVID-19 у нее подтвердился.

Болезнь осложнил отек легких, острая дыхательная недостаточность и другие недуги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Краснодарском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Вениамин Кондратьев отреагировал на известие о гибели главного фермера Краснодарского края
В Новороссийске завершается ремонт девяти улиц
ФК "Краснодар" рассказал, как вернуть деньги за билеты на матчи, пропущенные из-за коронавируса
На Кубани возобновят работу торговые центры до 3 тысяч квадратных метров
В Краснодаре трое человек отправлены в обсерватор
В Анапе дайверы установили памятный знак на затонувшем в войну танкере
На Кубани от коронавируса за сутки умерли два пациента
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 14 июня 2020 года: возраст инфицированных от 2 до 86 лет
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 14 июня 2020 года увеличилось на 77 человек
В Краснодар приехали новые трамваи
Температура воды в Черном море 14 июня 2020: комфортно купаться в Анапе
"Случилось столпотворение": В Геленджике закрылся клуб, где прошла шумная вечеринка