«Один мешкал, другой хватался за все»: в сети высмеяли неумелых пляжных спасателей Сочи

На одном из сочинских пляжей вчера, 13 июня, отдыхающие стали свидетелями тренировки спасателей. Вышло пугающе нелепо. Все неумелые действия персонала пляжа зафиксировали многочисленные камеры мобильных телефонов.

По учебной тревоге несколько мужчин в форменных футболках с гордой надписью на груди бросились в лодку.

- Сначала они не могли разобраться, что брать с собой в лодку. На это какое-то время затратили. Один мешкал, другой хватался за все предметы сразу, - рассказывает очевидцы происходящего.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="400" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/784887" frameborder="0"></iframe> Тренировку сочинских спасателей высмеяли в сети.

К слову, были и те, кто, глядя на комедию, начавшуюся сначала в спасательной рубке, а потом и в лодке, собирался уже сам кинуться за утопленником в море.

- Смотри, смотри, он утонул! - добавляют драматизма голоса за кадром на многочисленных видео, которые позже попали в сеть.

Официальных комментариев от арендаторов пляжа пока не последовало. Но есть надежда, что конкурсный отбор никто из участников тренировки не прошел.