2020-06-14T23:55:58+03:00
Происшествия

«Один мешкал, другой хватался за все»: в сети высмеяли неумелых пляжных спасателей Сочи

За жизнь "жертвы учений", действительно, стоило испугаться [видео]
Евгения ОСТРАЯ
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Спасатели выскакивали из шлепанцев, а потом - из лодкиСпасатели выскакивали из шлепанцев, а потом - из лодки
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На одном из сочинских пляжей вчера, 13 июня, отдыхающие стали свидетелями тренировки спасателей. Вышло пугающе нелепо. Все неумелые действия персонала пляжа зафиксировали многочисленные камеры мобильных телефонов.

По учебной тревоге несколько мужчин в форменных футболках с гордой надписью на груди бросились в лодку.

- Сначала они не могли разобраться, что брать с собой в лодку. На это какое-то время затратили. Один мешкал, другой хватался за все предметы сразу, - рассказывает очевидцы происходящего.

Тренировку сочинских спасателей высмеяли в сети.

К слову, были и те, кто, глядя на комедию, начавшуюся сначала в спасательной рубке, а потом и в лодке, собирался уже сам кинуться за утопленником в море.

- Смотри, смотри, он утонул! - добавляют драматизма голоса за кадром на многочисленных видео, которые позже попали в сеть.

Официальных комментариев от арендаторов пляжа пока не последовало. Но есть надежда, что конкурсный отбор никто из участников тренировки не прошел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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