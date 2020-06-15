2020-06-15T09:05:24+03:00
Общество

Снятие карантина в Краснодарском крае: с 15 июня открываются торговые центры

Но заведения общепита в них пока закрыты
Галина КОПЫЛОВА
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Снятие ограничительных мер с 5 июня в Краснодарском краеСнятие ограничительных мер с 5 июня в Краснодарском краеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Краснодарском крае карантин продлили до 21 июня. Но регион начал постепенно снимать ограничительные меры. Сначала на Кубани разрешили работу летних кафе, а также прогулки по набережным и в парках. Кроме того, на улице больше не требовали ношение масок в обязательном порядке.

Следующее послабление - это разрешение на работу больших магазинов и торговых центров. Но открываться точки будут с примечаниями: распахнут свои двери только ТЦ с площадью до 3 тысяч квадратных метров.

- С 15 июня в крае в торговых центрах откроются исключительно магазины. Общепиты и кинотеатры в них будут по-прежнему закрыты, - добавили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Все эти послабления должны регламентироваться требованиями Роспотребнадзора, сообщают власти.

- Люди постепенно должны возвращаться на свои рабочие места, - заявил глава Кубани.

Напомним, после очередного совещания оперативного штаба, который прошел 11 июня, в Краснодарском крае отменили пропускной режим. На работу разрешили выйти артистам театров и спортсменам. Также по предварительной записи открылись музеи. Кроме того, появилась возможность собираться на деловые встречи количеством участников до 50 человек.Стоит отметить, что с 13 июня возобновили работу гостиницы до 50 номеров и открылись вещевые рынки.

Но на въезде в регион по-прежнему сохраняется контроль: людей с температурой и другими признаками ОРВИ и тех, кто не забронировал заранее путевку в санаторий, отправляют назад домой или в обсерватор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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