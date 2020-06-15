2020-06-15T12:42:25+03:00
Общество

В Краснодаре фонтан на «Авроре» перенесут в сквер Гатова

Его откроют в начале июля
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В краевой столице 15 июня прошло заседание оперативного штаба. Его провел глава города Евгений Первышов. Среди важных тем представители мэрии обсудили перенос плоскостного фонтана с территории кинотеатра «Аврора». Теперь водное оборудование будет радовать глаз в сквере имени Леонарда Гатова около Дворца искусств ТО «Премьера» на улице Стасова.

- По новому проекту, который будет реализовывать Сергей Николаевич Галицкий, плоскостной фонтан возле «Авроры» не предусмотрен. Поэтому его переносят в сквер Гатова. Работы уже ведутся, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Возле "Авроры" фонтанов не будет. Фото: krd.ru

Возле "Авроры" фонтанов не будет. Фото: krd.ru

Фонтан уже почти перенесли. В настоящее время перед ТО «Премьера» провели земляные и бетонные работы, также на 15% перенесли оборудование фонтана – это насосы и трубы. Также объект уже подключили к сетям водоснабжения, водоотведения и электросетям. Полностью завершить установку фонтана специалисты планируют до 7 июля.

- Рассчитываем, что уже в 10 числах июля фонтан заработает. Все работы должны быть выполнены в срок. Это еще один подарок для горожан. Там в результате получится хорошая территория, - сказал Евгений Первышов.

Напомним, что в краевой столице сезон фонтанов открылся 12 июня. В связи с ограничительными мерами вода в чашах появилась на месяц позже, чем обычно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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