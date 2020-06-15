«Вы его задушите!»: в сеть попало видео, где полицейские жестоко избивают подростка
Жительница Темрюка в Краснодарском крае выложила в сеть видео, где полицейские проводят жестокую "профилактическую беседу" с местным подростком, после которой тот попал в больницу. Есть информация, что молодой человек был вызван в отдел, потому что слишком громко слушал музыку.
- Ты [абортированный младенец], - обращается на видео человек в белой форменной рубашке полицейского к парню. Применив захват, он крепко сжимает его горло. - Я сейчас... [ударю], ты сдохнешь.
- Вы что делаете? - истошно кричит девушка за кадром. - Вы же его убьете?!
Парень падает на пол, а человек в форменной рубашке с нашивками продолжает мутузить лежачего ногами.
Человек в форме полицейского душит и жестоко избивает подростка на Кубани. Видео проверяют в главке.
- Какие основания? Какие у вас основания? - пытается призвать молодой человек между тычками. На что только получает еще более весомый ответ - кулаком в живот.
В краевом главке уже начали проверку инцидента.
- Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU