2020-06-15T14:09:20+03:00
Происшествия

«Вы его задушите!»: в сеть попало видео, где полицейские жестоко избивают подростка

В главке уже начали проверку дикого инцидента [видео]
Ева МУР@kp_kuban
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Парню делают захват и душат несколько минутПарню делают захват и душат несколько минут
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Жительница Темрюка в Краснодарском крае выложила в сеть видео, где полицейские проводят жестокую "профилактическую беседу" с местным подростком, после которой тот попал в больницу. Есть информация, что молодой человек был вызван в отдел, потому что слишком громко слушал музыку.

- Ты [абортированный младенец], - обращается на видео человек в белой форменной рубашке полицейского к парню. Применив захват, он крепко сжимает его горло. - Я сейчас... [ударю], ты сдохнешь.

- Вы что делаете? - истошно кричит девушка за кадром. - Вы же его убьете?!

Парень падает на пол, а человек в форменной рубашке с нашивками продолжает мутузить лежачего ногами.

Человек в форме полицейского душит и жестоко избивает подростка на Кубани. Видео проверяют в главке.

- Какие основания? Какие у вас основания? - пытается призвать молодой человек между тычками. На что только получает еще более весомый ответ - кулаком в живот.

В краевом главке уже начали проверку инцидента.

- Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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