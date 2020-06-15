«Его друг в реанимации»: появились подробности трагедии на море, где погиб главный фермер Кубани

71-летний председатель ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Кубани Виктор Сергеев 13 июня приехал с супругой к другу в хутор Белый Темрюкского района на выходные. Поселились в небольшом гостевом домике на берегу Азовского моря. В тот злополучный день Виктор Васильевич купаться не собирался. Он сидел на берегу вместе с женой и смотрел, как в воде плещутся его друг Александр Максименко со своим с 10-летним внуком.

- И вдруг мужчина начал тонуть, там тягун в этот день разыгрался, - рассказал "КП" - Кубань" близкий друг Виктора Сергеева Александр Шипулин. - Мальчик бросился спасать своего деда. А Виктор Васильевич, конечно, тоже не мог со стороны наблюдать за тем, как в море на его глазах разыгрывается трагедия.

Главный фермер Кубани бросился в воду и доплыл до ребенка. Резким движением он вытолкнул мальчика к берегу, а сам уж было рванул к другу. Но тот справился с течением сам. И вдруг, когда под ногами у Виктора Сергеева была твердое дно, он потерял сознание.

- Все происходило на глазах у его жены, это ужасная трагедия, - восстанавливает хронологию событий Александр Шипулин.

В шоке никто не понял, сколько Сергеев находился без сознания в воде. Только вынесли его на сушу уже спасатели. Однако, несмотря на все усилия, вернуть к жизни 71-летнего мужчину не удалось. От перепада температур и стресса у Виктора Сергеева случился сердечный приступ.

Здоровью мальчика, которого он спас, ничего сейчас не угрожает. А вот его дед и друг Сергеева фермер Александр Максименко после всего произошедшего попал в реанимацию - его подкосила смерть друга.

- Виктор Васильевич много помогал и вникал в проблемы каждого. Был очень мобильным. Он был другом многих семей фермеров. При этом он обладал очень ценным качеством — дипломатичностью. Мастерил такой нужный мост между чиновниками и аграриями, - говорит Александр Шипулин. - Он никогда никого не оставлял в беде. Так случилось и в этот, последний раз…

Главного фермера Кубани Виктора Сергеева похоронят завтра, 16 июня, на кладбище в его родной станице Новотитаровской, что в Динском районе. Вопрос о том, кто возглавит пост председателя Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Кубани, пока остается открытым.