Два ЧП в аэропорту Краснодара: десятки пассажиров эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Сразу два происшествия случились в понедельник, 15 июня, на аэровокзале кубанской столицы. Как удалось узнать «КП» - Кубань», в 16:12 из аэропорта в Санкт-Петербург вылетел самолет. На его борту находилось 76 человек. Однако почти сразу после взлета пассажиры услышали странные звуки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="436" height="436" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/785062" frameborder="0"></iframe> В аэропорту Краснодара эвакуировали пассажиров рейса из-за сообщения о бомбе Видео: Игорь ЛИТВИНЦЕВ.

- Двигатель начал иначе звучать. Самолет начал вилять в воздухе, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» один из пассажиров рейса Игорь Литвинцев. - Стюарды начали бегать по салону, осматривать через иллюминаторы крылья. А затем было объявлено по громкой связи, что мы возвращаемся в Краснодар. Минут 40 самолет летал над аэродромом, а затем приземлились.

По словам Игоря, посадка прошла успешно. Для пассажиров начали готовить резервный борт.

- Внезапно мы увидели, как поехали пожарные машины к самолету. Всех людей, в том числе и нас, эвакуировали из аэропорта, - добавляет Игорь Литвинцев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/785066" frameborder="0"></iframe> В аэропорту Краснодара сработала пожарная сигнализация Видео: instagram.com/khz8550.

Как сообщает пресс-служба Международного аэропорта Краснодар, в 16:20 поступила информация о рейсе «Краснодар-Санкт-Петербург». Сразу после взлета у самолета возникла техническая неисправность в механизации крыла (устройств, необходимых для регулирования несущих свойств - Авт.).

- Все оперативные службы аэропорта были приведены в состояние повышенной готовности, - уточняют «КП» - Кубань» в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар. - После выработки топлива самолет авиакомпании Azimut в 17:10 благополучно приземлился.

С пассажирами сейчас работают представители авиаперевозчика. Вылет рейса на данный момент задерживается. Причиной этого, как оказалось, стало другое ЧП.

- По электронной почте пришло сообщение о том, что все самолеты, которые находятся на перроне аэропорта, а также те, что готовятся к взлету, заминированы, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краснодарского аэропорта. - Всех пассажиров эвакуировали, они находятся на привокзальной площади.

С 18:20 в здании работают кинологи с собаками. Кроме того, на месте сейчас находится оперативная группа полиции.