«Туристы поехали»: За первые две недели сезона здравницы Сочи приняли более 4 тысяч отдыхающих

В Сочи опасения, что после карантина туристы не приедут, оказались напрасными. Здравницы сейчас принимают новых гостей каждый день. Санатории тоже открываются практически ежедневно, как почки свежих июньских магнолий.

В департаменте курортов и туризма радуют обнадеживающей статистикой. Первыми возобновляют работу предприятия санаторно-курортной сферы с медицинской лицензией.

Заезды продолжаются ежедневно.Фото: Иван ВИСЛОВ

По данным на середину июня отдыхающих принимают 29 объектов размещения. До конца недели планируют открыться ещё восемь. Намечено, что в двадцатых числах июня на курорте примут первых гостей еще 40 санаториев. В 39 здравницах заезды стартуют с 1 июля.

- Основной поток отдыхающих мы ждём на этой неделе. 15 июня санатории приняли 1,6 тысяч туристов, заезды продолжаются ежедневно, - сообщила директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина.

По данным на середину июня отдыхающих принимают 29 объектов размещения.Фото: Иван ВИСЛОВ

Она напомнила, что прибывающие должны иметь при себе путёвку в оздоровительное учреждение, а также две справки - об отсутствии COVID-19 и о чистом эпидокружении.

- Это необходимо для того, чтобы обезопасить как самих туристов, так и жителей нашего города, - пояснила Светлана Батяйкина.

Согласно постановлению губернатора региона Вениамина Кондратьева, с 12 июня в Сочи, как и во всем Краснодарском крае, открылись небольшие гостиницы, вместимостью до 50 номеров. Таких объектов в Сочи порядка 1,6 тысяч.