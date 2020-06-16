«Туфля, тапочка нада?»: рынки Краснодара работают в обычном режиме, но покупатели не спешат туда идти

Мечта, которая появилась три месяца назад у многих продавцов Кубани, - выйти на работу. Странное явление для тех, кто в привычном для себя и обычном для других режиме ежедневно вставал в пять утра, загружал вещи в багажник и на заднее сиденье своих авто шмотки с еще заводскими бирками и ехал на рынок. Там перекладывал вещи на тележку с большими колесами и катил ее к роллету, затем распаковывал, складывая пакет в пакет, вывешивал манекены, устанавливал большое зеркало и ждал покупателей, в перерывах попивая чай с лимоном, купленный у бабушки, которая развозит на коляске горячие напитки и пирожки.

Теперь все не так. Сложно назвать сферы, в которые пандемия коронавируса не внесла свои карантинные коррективы. Кто-то во время всекубанских ограничений работал втихую, другие строго блюли постановления властей. С 13 июня жизнь рыночных продавцов стала возвращаться на свои места.

- Я понимаю, сколько на рынках может быть людей, поэтому так, как они работали раньше, сейчас они не смогут работать. Требования Роспотребнадзора непростые, и в лучшем случае сможет открыться только половина реализаторов. Но это говорит о том, что мы возвращаемся к обычной жизни, - говорил губернатор на одном из последних заседаний оперативного штаба Кубани.

Ряды "Вишняков" почти пусты.Фото: Виталий КАРНАУХ

Известный на весь регион крупный вещевой рынок «Вишняки» в Краснодаре попал в список тех, кому разрешили распахнуть свои рольставни. Но посетителей там – раз-два и обчелся.

Старушек, которые обычно ходят на рынки не за покупками, а просто прогуляться, нынче здесь не встретить – сидят по домам, они в зоне риска заражения коронавирусом. В основном – дамы средних лет, изредка – молодежь в погоне за модными солнцезащитными очками, каких на «Вишняках» уйма – на любой вкус. Учебные заведения пока еще в штатный режим работы не вернулись, занятия проходят дистанционно, зачеты и экзамены сдают студенты с помощью интернета. Потому и встретить посреди белого дня пару-другую молодых девушек на рынке – вовсе не удивление.

Продавцы, искренне желая не отпугнуть редких покупателей отсутствием маски на лице, держат их всегда при себе, либо в руках, либо и вовсе не снимают. Есть, конечно, и исключения среди них – на рынке можно встретить и злостных нарушителей требований Роспотребнадзора. Их гости обходят стороной.

Редкие посетители.Фото: Виталий КАРНАУХ

Причем, открыта далеко не каждая торговая точка в многочисленных лабиринтах рынка. Через один, два, а то десяток роллетов, тесно соседствовать пока не позволяют эпидемиологические правила. Видно, что на примерку одежды покупатели скупятся, вероятно, из побуждений собственного благополучия. Хотя некоторые не преминули пару раз надеть кроссовки, пахнущие еще заводской краской. Но от покупки все же отказались: и дело не в коронавирусе, а в неподходящем размере.

- Туфля, тапочка нада? – кричит один продавец в практически пустом ряду. Зазывалку подхватывает сосед через пару роллетов и отвечает: «Тапочка давай!». Так развлекают себя краснодарские продавцы в невеселые дни послекарантинной эпохи. Но кто знает, быть может, наступят выходные дни и краснодарцы заполнят пустые кулуары «Вишняков».