В Сочи столкнулись пассажирский автобус Hyindai и грузовой автомобиль MAN. Авария произошла 16 июня около 16:00 на Новороссийском шоссе, в Хостинском районе курорта.

- По предварительным данным, водитель автомобиля MAN двигался со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за движением транспортного средства. На левом закруглении дороги он опрокинулся на пассажирский автобус, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/785297" frameborder="0"></iframe> В Сочи пассажирский автобус столкнулся с грузовиком.Видео: @chp_sochi! другой источник

Автобус двигался во встречном направлении по своей полосе. Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как уточнил представитель пресс-службы, автобус ехал во встречном направлении по своей полосе.

- В результате ДТП пассажиры автобуса и оба водителя были госпитализированы, - отметили в пресс-службе, не назвав точное количество пострадавших.

В результате ДТП пассажиры автобуса и оба водителя были госпитализированы. Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

- По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося и число пострадавших, - заключили в пресс-службе.

В отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи «Комсомольской правде» - Кубань» уточнили, что движение на участке дороги, где произошла авария, не перекрывалось, автомобили двигаются по свободной полосе.