Коронавирус в Адыгее, последние новости на 17 июня 2020: за сутки заразились еще 26 человек

В Адыгее, как и в Краснодарском крае, медики продолжают бороться за жизни пациентов, у которых выявили коронавирусную инфекцию. За последние сутки больницы республики пополнились на 26 человек с подтвержденным диагнозом. Об этом сообщает минздрав Адыгеи. Таким образом, общее число заболевших, по последним данным, составляет 1415 человек.

Наибольшее количество заболевших по-прежнему в столице республики – в Майкопе с начала пандемии было зарегистрировано 406 случаев заболевания. Ненамного отстал Тахтамукайский район – там медики выявили 268 пациентов. Следом идет Красногвардейский район - 254 заболевших.

- В Адыгейске - 156 зараженных, в Теучежском – 154, в Майкопском – 110, в Кошехабльском - 35, в Гиагинском - 22, в Шовгеновском районах - 10, - уточняют в минздраве Адыгеи.

Лечение сейчас проходят 545 человек (+26 за последние сутки), выписаны из медицинских учреждений 817 человек, 21 из них – за последние сутки. Летальных исходов, к сожалению, зарегистрировано 12, за минувший день в Адыгее смертей от коронавируса не зафиксировано.

Наибольшую опасность инфекция представляет для людей в возрасте 65 лет и старше, а также тех, у кого есть хронические заболевания. Для них крайне важно сохранение режима самоизоляции.

- Часть граждан указанной категории является работниками различных предприятий и организаций, - сообщают в администрации главы республики. - С 12 июня истекает срок действия Положения о порядке предоставления электронных листков нетрудоспособности лицам старше 65 лет. Поэтому руководителям предприятий рекомендуется создать для таких работников определенные условия труда.

Кроме того, по поручению главы Адыгеи Мурата Кумпилова сняты ограничения на работу вещевых павильонов. Их работу разрешили только при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.