Власти Сочи готовят план комплексного развития Лазаревского района

В мэрии Сочи прошло совещание по вопросам развития Лазаревского района курорта. Район известен своей живописной природой и уникальными возможностями для отдыха горожан и туристов. А вот инфраструктура здесь заметно отстает.

- Очень важно реализовать комплексный план развития и благоустройства этой территории. Район может стать центром семейного отдыха с современной архитектурой, парками и объектами турпоказа, - подчеркнул мэр Сочи Алексей Копайгородский.

План должен быть готов к 1 августа 2020 года. Фото пресс-службы мэрии Сочи

Глава Сочи дал поручение руководителям департаментов и управлений мэрии уже к 1 августа 2020 года разработать план комплексного развития района.

Мэр при этом особо отметил важность развития чайной отрасли и эффективного использования сельхозземель.

Однако начнется работа с благоустройства туристических зон. Рконструкция вскоре начнется на северных воротах Сочи - въездном автомобильном посту Магри.

Реконструкция начнется с туристических объектов. Фото пресс-службы мэрии Сочи

- Изучается также вопрос обустройства «тропы здоровья» вдоль реки Псезуапсе. Такие объекты пользуются популярностью и у местного населения, и у туристов. Мы планируем создать как можно больше таких территорий, - прокомментировал глава Лазаревского района Олег Бурлев.