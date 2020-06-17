2020-06-17T09:33:43+03:00
Общество

Власти Сочи готовят план комплексного развития Лазаревского района

Работы начнутся с благоустройства туристических объектов
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
В Сочи разрабатывают план развития Лазаревского района. Фото пресс-службы мэрии СочиВ Сочи разрабатывают план развития Лазаревского района. Фото пресс-службы мэрии Сочи
Изменить размер текста:

В мэрии Сочи прошло совещание по вопросам развития Лазаревского района курорта. Район известен своей живописной природой и уникальными возможностями для отдыха горожан и туристов. А вот инфраструктура здесь заметно отстает.

- Очень важно реализовать комплексный план развития и благоустройства этой территории. Район может стать центром семейного отдыха с современной архитектурой, парками и объектами турпоказа, - подчеркнул мэр Сочи Алексей Копайгородский.

План должен быть готов к 1 августа 2020 года. Фото пресс-службы мэрии Сочи

План должен быть готов к 1 августа 2020 года. Фото пресс-службы мэрии Сочи

Глава Сочи дал поручение руководителям департаментов и управлений мэрии уже к 1 августа 2020 года разработать план комплексного развития района.

Мэр при этом особо отметил важность развития чайной отрасли и эффективного использования сельхозземель.

Однако начнется работа с благоустройства туристических зон. Рконструкция вскоре начнется на северных воротах Сочи - въездном автомобильном посту Магри.

Реконструкция начнется с туристических объектов. Фото пресс-службы мэрии Сочи

Реконструкция начнется с туристических объектов. Фото пресс-службы мэрии Сочи

- Изучается также вопрос обустройства «тропы здоровья» вдоль реки Псезуапсе. Такие объекты пользуются популярностью и у местного населения, и у туристов. Мы планируем создать как можно больше таких территорий, - прокомментировал глава Лазаревского района Олег Бурлев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Чем самозанятый лучше фрилансера?
Репетиторы, тренеры, фотографы, няни, компьютерные мастера и так далее — люди этих и многих других профессий, так называемые самозанятые, сильно пострадали от пандемии коронавируса. На какие меры поддержки они могут рассчитывать?
Новости 24
Новые жертвы коронавируса в Краснодарском крае: 17 июня скончались еще два человека
Мурад Мусаев стал главным тренером ФК «Краснодар»
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 17 июня 2020 года: 17 «тяжелых» пациентов на ИВЛ
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 17 июня 2020 года увеличилось на 71 человека
На Кубани в День памяти и скорби погибших почтят минутой молчания
В Сочи возобновили работу чуть менее трети всех пляжей
На Кубани во время карантина закрыли торговый центр
В Кущевском районе осудят организатора азартных игр
На Кубани построили и отремонтировали более 150 школ и детских садов
В Краснодаре перекроют улицу Октябрьскую
На Кубани техникумы и колледжи начинают принимать документы
В Сочи под капот машины автоледи заползла змея
Василий Голубев об итогах своего срока: есть недочеты
На Кубани выпадет град и ударит гроза
Первая цифровая подстанция заработает в Краснодаре к концу года
ДТП под Горячим Ключом: один человек погиб, еще четверо пострадали
График отключения горячей воды в Новороссийске 2020: полный список адресов
Летучие мыши могут спасти самшит в Сочи
В Сочи 218 выпускников будут награждены медалью «За особые успехи в учении»
ВТБ нарастил объем продаж автокредитов в три раза
В Адыгее дело о смерти рабочего на стройке передали в суд
В обсерваторы Краснодара отправили 67 человек
В Краснодаре разыскивается без вести пропавшая местная жительница
В СГУ стартовала приемная кампания
В больнице Курганинска закончили капремонт хирургического отделения
Превысил полномочия: В Краснодаре полицейский задержал невиновных мужчин