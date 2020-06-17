Болит спина? Ищем причину с помощью МРТ

Боль в спине. При каких заболеваниях она может возникать? Как в выяснении причин ее появления может помочь МРТ-диагностика? На наши вопросы отвечает врач-рентгенолог «МРТ Эксперт» Сочи Ольга Викторовна Федорова.

- Ольга Викторовна, едва ли можно найти человека, у которого хотя бы раз в жизни не болела спина. Скажите, из-за чего могут появляться такие боли?

- В первую очередь из-за патологий позвоночника. Болевым синдромом могут сопровождаться искривления позвоночника (сколиоз, гиперкифоз, гиперлордоз), остеохондроз, дегенеративные, дистрофические и воспалительные изменения в межпозвонковых суставах (артрозы, остеоартриты), изменения межпозвонковых дисков в виде протрузий, экструзий и грыж. Болит спина и на фоне системных заболеваний, например, анкилозирующего спондилоартрита, когда поражаются одновременно и межпозвонковые суставы, и крестцово-подвздошные сочленения.

Боли в спине могут быть признаком воспалительных, опухолевых заболеваний органов забрюшинного пространства - почек, надпочечников. Поясничная область спины может болеть также при заболеваниях органов малого таза у мужчин и женщин.

- От чего зависит выбор программ диагностики для поиска причин болей в спине?

- Прежде всего от предполагаемой патологии. Поэтому пациенту с болью в спине необходимо сначала обратиться за консультацией к доктору - врачу общей практики или терапевту. После сбора жалоб и первичного осмотра, опираясь на предполагаемый диагноз, врач может рекомендовать пациенту пройти те или иные исследования. Один из информативных способов диагностики в данном случае - магнитно-резонансная томография.

Доктор может назначить МРТ-исследование одного или нескольких отделов позвоночника, крестцово-подвздошных сочленений (место соединения позвоночного столба с костями таза), либо МРТ органов малого таза, а при подозрении на заболевания почек и надпочечников - магнитно-резонансную томографию органов забрюшинного пространства.

Хочу заметить, что в подавляющем большинстве случаев пациенты жалуются на боли в пояснице, а они могут быть обусловлены патологиями любого органа, расположенного на этом уровне. Часто врачи сталкиваются со смешанной симптоматикой, а это затрудняет постановку предварительного диагноза. Для того чтобы получить максимально полезный объем информации обо всех органах поясничной зоны, в нашей клинике проводится комплексная МРТ-диагностика, часто с использованием программы «Proset» для дополнительного изучения нервных корешков. Во время проведения МРТ отдельных областей мы порой сталкиваемся на границе исследования с изменениями в смежной области, а это служит основанием для назначения следующего прицельного исследования.

- В чем преимущество комплексного обследования по сравнению, например, с исследованием отдельной области позвоночника или только органов малого таза?

- Преимущество - это широта спектра исследования. Оно позволяет нам за один раз посмотреть максимальное количество анатомических образований, изменения в которых могут быть причиной боли в спине. При этом используется основной набор программ, предназначенных для выявления самых часто встречающихся патологий органов этой области.

С помощью комплексного обследования мы можем одномоментно дать полезную диагностическую информацию нескольким специалистам - неврологу, ревматологу, урологу и гинекологу.

Несомненное преимущество комплекса - меньшая длительность исследования и возможность сэкономить деньги пациенту. Если проходить прицельное исследование каждой из вышеперечисленных областей, итоговая сумма будет значительно выше, чем стоимость такого комплексного исследования.

- Кому такое исследование может быть противопоказано?

- Как и любую МРТ-диагностику, комплексное обследование нельзя проводить пациентам с кардио- и нейростимуляторами, имплантами внутреннего уха, нефиксированными металлическими предметами в области исследования. Процедура с контрастированием противопоказана беременным, лицам с аллергической реакцией на контрастный препарат, тяжелыми поражениями печени и почек.

- Ольга Викторовна, ведь есть и другие способы, помогающие доктору уточнить причину боли в спине. Вы могли бы сказать, что предпочтительнее: рентген, КТ или МРТ? Что лучше?

- Каждый из них имеет свои преимущества. Например, рентген-диагностика позволяет провести исследование в положении пациента стоя, а также сделать различные функциональные исследования. Но при этом мы видим только костные структуры в одной или двух проекциях. С помощью компьютерной томографии хорошо видны костные осколки при травмах позвоночника, их положение, смещение, но мягкие ткани визуализируются недостаточно хорошо.

Основное преимущество магнитно-резонансной томографии - безопасность, обусловленная отсутствием ионизирующего излучения, а также возможность качественной визуализации всех видов тканей: костей, суставов, мягкотканных структур этой области (связок, спинного мозга и других).

Таким образом, можно сказать, что все эти методы диагностики взаимодополняющие. Выбор оптимальной программы исследования при боли в спине остается за лечащим врачом.

СПРАВКА «КП»

Федорова Ольга Викторовна в 2009 году окончила Астраханскую государственную медицинскую академию по направлению «Педиатрия».

Фото: «МРТ Эксперт»

В 2010 году окончила интернатуру по направлению «Педиатрия».

Проходила профессиональную переподготовку по специальности «Рентгенология» (АГМА, 2011 г.), по специальности «Магнитно-резонансная томография» («Институт Эксперт», г. Воронеж, 2018 г.).

В настоящее время работает врачом-рентгенологом в диагностическом центре «МРТ Эксперт» Сочи. Принимает по адресу: ул. Кирова, литер В, пом. 20, д. 50.

Сайт диагностического центра: https://www.mrtexpert.ru/sch

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