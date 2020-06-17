Найти и обезвредить: как выявить коронавирус на ранней стадии и не стать источником заражения

В январе 2020 года весь мир следил за новым вирусом из Китая, который постепенно захватил всю планету. С каждым днем количество зараженных увеличивалось в геометрической прогрессии. Прогнозы врачей ВОЗ были не утешительны - вирус поражает взрослых и детей, особенно опасен он для людей пожилого возраста, с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями.

С каждым днем вирус проявлял новые качества, ранее неизвестные. Так, многие могли болеть коронавирусом без основных симптомов - температуры, сухого кашля и боли в горле. Таким образом, люди, которые болеют бессимптомно, могут быть разносчиками инфекции, сами не зная об этом.

Для того чтобы не стать угрозой безопасности для своей семьи, важно проверить состояние своего здоровья.

В Краснодаре и в Краснодарском крае вы сможете сдать полный комплекс анализов на коронавирусную инфекцию COVID-19 в лаборатории CL. Это крупнейшая лаборатория на юге России одной из первых получила аккредитацию Роспотребнадзора и запустила исследования, направленные на полную диагностику организма на COVID-19.

Фото: Лаборатория CL.

ПЦР-тестирование на COVID-19

Данное исследование позволит проверить наличие или отсутствие коронавирусной инфекции и предназначено для пациентов без симптомов ОРВИ (повышенная температура тела, сухой кашель, боли в грудной клетке и верхних дыхательных путей). А также для тех, кто не выезжал за границу в течение последних 14 дней и не контактировал с больными COVID-19 или находящимися под наблюдением по подозрению на инфекцию.

Исследование выполняется в течение двух рабочих дней в собственной лаборатории на тест-системах российского производства с чувствительностью 97% . Это позволяет практически исключает ложноположительные результаты.

При необходимости получения срочных результатов исследование может быть выполнено в режиме CITO, что дает возможность получить результат уже на следующий день.

Фото: Лаборатория CL.

Тест на антитела класса IgM и класса IgG к COVID-19

Для того чтобы вы и ваши близкие были в безопасности, нужно знать наверняка, болели вы коронавирусом или нет, а если болели, то на какой стадии сейчас находится процесс. Для этого необходимо пройти исследование на наличие иммуноглобулинов класса IgM и класса IgG. Ранняя диагностика необходима, чтобы бессимптомный больной не стал источником заболевания.

Сразу после инфицирования организм человека начинает производить антитела для защиты. Изначально вырабатываются антитела IgА, которые держатся в организме от 1 до 3 дней. Антитела IgM говорят об острой фазе и проявляются примерно на 7- 10-й день течения болезни, исчезая после выздоровления. Наличие данных иммуноглобулинов в организме свидетельствует о том, что человек переболел COVID-19.

Фото: Лаборатория CL.

Лаборатория CL на собственном высокоточном оборудовании выполняет полуколичественный анализ на антитела к вирусу SARS-CoV-2. Для проведения иммуноферментного анализа используется рекомендованная Минздравом тест-система производства АО «ВЕКТОР-БЕСТ». Она позволяет определить наличие антител в сыворотке (плазме) крови. Диагностическая чувствительность тест-системы составляет 95%, специфичность - 98%. Использование высокочувствительных реагентов российского производства позволяет получать точные результаты с минимально возможными ложноположительными результатами.

Есть мнение, что при положительном результате на антитела класса IgG риск повторного заражения незначительный. Однако вирус не изучен настолько, чтобы достоверно утверждать, что нет возможности повторного заражения и носительства.

Полная диагностика организма на наличие коронавирусной инфекции

Коронавирус наносит удар по самым важным органам человека. В соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения РФ лаборатория CL разработала уникальный комплекс исследований, который позволит определить состояние организма и иммунной системы человека, сделав упор на показатели, которые страдают в первую очередь при возникновении коронавирусной инфекции. Лаборатория предлагает такое исследование со скидкой 20% + тест на коронавирусную инфекцию.

В комплекс входит тест на COVID-19, который подтвердит наличие или отсутствие вируса SARS CoV-2, а также общий анализ крови, ферритин, С-реактивный белок, биохимические показатели, АЛТ и АСТ, белок общий, билирубин общий, глюкоза, мочевина, креатинин. Эти показатели помогут оценить состояние организма и назначить эффективное лечение, которое поддержит ваш иммунитет.

В лаборатории CL все исследование осуществляется с использованием «золотого стандарта» лабораторной диагностики определения антител ко всем инфекциям - иммуноферментного анализа. Основное правило - не нарушить биоматериал при транспортировке, поэтому мы используем собственную автомобильную логистику при транспортировке, при этом минимизирую время на получение результата, наши анализы не летают! Все исследования выполняются непосредственно в собственной лаборатории в Краснодаре.

Специалисты лаборатории CL постоянно изучают новые технологии, отслеживают информацию о диагностических тестах, чтобы помочь вам сохранить здоровье.

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