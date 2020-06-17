Кокорин vs Мамаев: игра «Сочи» против «Ростова» обещает стать бешеной по накалу

23 тур возобновляющегося после более чем трехмесячного перерыва Чемпионата России по футболу среди команд высшего дивизиона ознаменуется в Сочи в ближайшую пятницу матчем местного клуба против «Ростова».

Остроты предстоящей игре, несомненно, придает степень ее важности для обеих команд. «Ростов» идет на 4 месте, мечтая оторваться от буквально наступающего на пятки ЦСКА, а «Сочи», несмотря на свое 12 место, находится всего лишь в 2 очках от зоны вылета, отчаянно нуждаясь в победе.

Дополнительный накал встрече прибавляет и очное противостояние двух давних друзей и коллег, а также одних из наиболее ярких игроков современного российского футбола- форварда сочинцев Александра Кокорина и полузащитника ростовчан Павла Мамаева.

С февраля 2020 Александр Кокорин играет за "Сочи". Фото ВК Александра Кокорина

Со времени громкого скандала в Москве в октябре 2018 года, когда два футболиста, отмечавшие 10-летие дружбы в кафе, решили зачем-то «украсить» праздник избиением троих человек, включая чиновника Минпромторга, прошло почти 2 года, но история эта, по всей видимости, будет еще долго оставаться на слуху.

Впрочем, Мамаев и Кокорин заплатили за свой поступок сполна, освободившись из колонии в Белгородской области лишь в сентябре 2019 года. Игроки каждый по своему оценивают эту страницу в своей жизни. Павел Мамаев, например, в тюрьме научился по-настоящему ценить самые, казалось бы, простые вещи.

Павел Мамаев играет за "Ростов" с начала марта. Фото ВК Павла Мамаева

– В тюрьме ко мне вдруг вернулось чувство счастья из детства, когда дают мяч и возможность выйти на площадку. Ты играешь не потому, что контракт, зарплата или тренировка по расписанию, а просто потому, что нравится,-заявил футболист в эфире одного из телеканалов.

Александр Кокорин увидел ситуацию с несколько иной стороны.

- Поменяла ли меня тюрьма, чему-то научила? Точно нет, - сказал Кокорин в эфире Youtube-канала Александра Алиева «Кент», - Наверное, единственное, те вещи, которые мы понимали: любить, ценить свою семью, близких, родственников.

29-летний форвард уже отметился результативной игрой. Фото ВК Александра Кокорина

С 17 февраля 2020-го Кокорин находится в составе «Сочи» на правах аренды, а Мамаев с начала марта выступает за «Ростов».

Оба игрока при этом демонстрируют прекрасную форму. Кокорин уже забил за «Сочи» три мяча в 4 матчах, а Мамаев успел перед карантином выйти на поле всего раз за свой новый клуб-но при этом отличился победным голом в ворота ЦСКА.

Полузащитник уже провел победный матч в ворота ЦСКА. Фото ВК Павла Мамаева

Впрочем,в составе обеих команд немало и других ярких футболистов. Так что игра в 20.00 19 июня на сочинском «Фиште» скучной точно не будет.

Встречу транслирует в прямом эфире «МатчТВ», а на сам стадион болельщиков пропустят при условии соблюдения довольно жестких карантинных правил-все должны соблюдать социальную дистанцию и находиться на трибунах в масках и перчатках, что в условиях жаркой сочинской погоды будет непростым испытанием.

Появилась информация и о том, что на матч все же допустят и болельщиков «Ростова». Однако, скорее всего, речь идет лишь о поклонниках команды из числа туристов, отдыхающих сейчас в Сочи.