Сын 15 лет скрывал тайну пропажи отца в Анапе, но рассказал о ней только после смерти убийцы

Вечером 28 августа 2004 года по тревоге был поднят отдел полиции в поселке Витязево под Анапой. 69-летний Василий Мирошниченко (здесь и дальше имена и фамилии изменены - авт.), по словам его старшего сына, вышел на прогулку около 6 утра и пропал.

В магазинах и на столбах курорта появились объявления с приметами пенсионера, но понять, куда он мог отправиться, не предупредив близких, не удавалось. Сыновья Василия - 49-летний Игорь и 33-летний Олег - били в колокола: "Отец не мог уехать, здесь его дом, виноградник".

Дом, где произошло убийство, позже превратили в гостиницу

- Особенно убивался младший Олежка. Он, как в той сказке, старший умный был детина, а младший и вовсе...был никак, - рассказывают "КП" - Кубань" соседи пенсионера. - Несколько раз сидел в тюрьме и до пропажи отца, и уже после этого. Сначала за пьяную езду был лишен прав, потом снова сел за руль и получил первую судимость. А потом уже тяжелее - за то, что избил тут одного сел и за наркоту. Не знаю, употреблял ли сам, но ему тогда впаяли за хранение.

Тем временем, поиски пенсионера продолжались долгих 10 лет. А в 2014 году следователи СК по городу Анапа возбудили уголовное дело по статье "Убийство" - стандартная практика в случае безвестного исчезновения человека. Правоохранители собрали десятки свидетельских показаний, но не могли ни на шаг продвинуться к разгадке тайны исчезновения мужчины...

...Пока в начале июня вновь не пришли с допросом к старшему сыну Василия Мирошниченко - на тот момент Игорю исполнилось уже 65 лет. Младшего Олега уже не было в живых. После очередной отсидки в тюрьме он вышел, но погиб в ДТП в конце декабря 2019 года.

А Василий открыл правоохранителям шокирующие подробности исчезновения отца. Перед смертью Олег по пьянке выложил ему все, что произошло. Оказывается, в тот летний день, 15 лет назад, его младший брат поссорился с родителем.

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Старший сын 15 лет назад пошел в полицию сказать, что отец пропал

Отцу не нравились вечные загулы Олега, его компании. Кроме того, у него идея возникла, устроить из отцовского дома гостиницу на курортный сезон. Папе не понравилось, что его мнения по этому поводу никто не спросил, - сообщил мужчина.

Слово за слово и Олег ударил отца в лицо кулаком. Тот упал навзничь, ударившись о бетонные ступеньки головой. И по словам брата, умер на месте.

Возвращаться в тюрьму за убийство собственного отца, в планы Олега никак не входило. На зоне отцеубийц не жалуют! И он решил припрятать тело. Погрузив старика в багажник машины, он осторожно добрался до лимана. Здесь в камышах он наспех "похоронил" отца. А сам позже позвонил старшему брату и, с хорошо сымитированной тревогой в голосе, заявил, что отец пропал.

Мог ли догадываться Игорь, что в истории исчезновения отца что-то нечисто, неизвестно. Только уголовное дело об убийстве 69-летнего Василия Мирошниченко теперь закрыто за смертью главного подозреваемого. То есть его родного сына Олега.