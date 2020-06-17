2020-06-17T16:24:39+03:00
Карта Кубани

В Геленджике назревает скандал из-за старушки, которая сидит в центральном парке уже несколько лет

Мэрия курорта купила скульптуру, а в авторских правах не разобралась
Виталий КАРНАУХ
Поделиться:
Памятник старушке в Геленджике стал яблоком раздора. Фото: пресс-служба администрации города-курорта.Памятник старушке в Геленджике стал яблоком раздора. Фото: пресс-служба администрации города-курорта.
Изменить размер текста:

Скандал на ровном месте в прямом смысле слова разворачивается в Геленджике. Подковерные игры затеяли жители Кубани за спиной маленькой морщинистой старушки, которая сидит на чемоданах в центре курорта. Речь о той, которая изображена в виде памятника.

И теперь скульптор, который создавал даму преклонного возраста с чемоданом, борется за свое авторство.

- Ко мне обратился с заказом на создание памятника пожилой человек Валерий Мохов, - говорит анапский скульптор Вадим Бабак. – Заключили договор, подписали его. Работу я выполнил в полном объеме в установленные сроки.

При этом, как отмечает Бабак, от Мохова получил лишь половину суммы в качестве предоплаты на закупку материалов. Оставшихся денег, с его слов, он так и не дождался от заказчика.

- Шли дни, прошли сроки договора, Мохов на связь не выходил, за скульптурой не являлся. Тогда я принял решение перепродать старушку другому человеку, тянуть дальше я не мог, - говорит скульптор.

Слева - Вадим Бабак, справа - Валерий Мохов.

Слева - Вадим Бабак, справа - Валерий Мохов.

Но Мохов тут же появился: заехал в цех и стал грузить старушку в авто – увозить собрался. Уговорил-таки автора работы подождать еще некоторое время, а после – вернет все деньги, что остался должен.

Но позже стало известно, что Мохов – не конечный заказчик, а лишь посредник между скульптором и подрядной организацией «Юкка», с которой мэрия Геленджика заключила контракт на обустройство парковой зоны. Да и сам Валерий Мохов, который, как выяснилось, тоже скульптор, решил не отдавать изделие в том виде, в каком забрал его у автора. Мужчина стал переделывать части памятника, поскольку его не удовлетворила работа Вадима Бабака.

- В свое время мы заказали эту старушку у Валерия Георгиевича Мохова, - рассказала корреспонденту «КП»-Кубань» директор ландшафтного центра «Юкка» Татьяна Саходжи. – Вместе разработали эскиз, согласовали его с мэром города, были выделены деньги. В этот момент Мохов был очень загружен работой, потому и обратился к анапскому скульптору.

Фрагмент скульптуры в цеху Вадима Бабака.

Фрагмент скульптуры в цеху Вадима Бабака.

Но работа Вадима Мохова не устроила, хоть и не было акта сдачи-приемки. После того, как посредник вывез старушку из цеха, он принялся ее «реставрировать». Хотя, как уверяет автор, разрешения на переделку он не давал.

- Голова была маленькая, сама скульптура смотрелась не гармонично, было слишком много морщин на лице, - говорит Саходжи, аргументируя желание Мохова переделать памятник.

В итоге монумент представили общественности 16 октября прошлого года в день открытия сквера в Геленджике. Мероприятие получило широкую огласку в прессе, только вот автором старушки назвали Валерия Мохова. А про Вадима Бабака и то, что авторское право он не передавал, - ни слова.

Вот и вышло, что в шоколаде осталась только мэрия Геленджика, а у исполнителей, которых оказалось аж трое, дела разладились. Сейчас Бабак нанял адвоката и намерен обратиться в суд, чтобы расставить все точки над авторским вопросом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Виктор Хрестин встретился с председателем Общественной палаты Геленджика Татьяной Рой
В состав Общественной палаты муниципалитета входят депутаты Думы, представители духовенства и органов ТОС, директора и сотрудники предприятий и учреждений курорта, председатель Геленджикской городской общественной организации инвалидов «Общество инвалидов
Новости 24
На горнолыжном курорте в Сочи продлено действие сезонных ски-пассов
В Краснодаре ликвидируют последствия залпового ливня
В Новороссийске на месте сквера 80-летия Краснодарского края хотят построить торговый комплекс
В Краснодаре сотрудниц паспортного стола поймали на взятках
Сотрудница больницы в Адыгее наживалась на закупках медицинских изделий
В порту Сочи прошли учения экстренных служб
ВТБ выдал свыше 34 млрд рублей в рамках ипотеки под 6,5%
Температура воды в Черном море 17 июня 2020 года: в Анапе холоднее купаться, чем в Адлере
В краснодарском поселке Лазурный ремонтируют Центр творчества и досуга
На Краснодар обрушилась непогода
15-летняя жительница Сочи ждет ребенка от своего родного брата
Новые жертвы коронавируса в Краснодарском крае: 17 июня скончались еще два человека
Мурад Мусаев стал главным тренером ФК «Краснодар»
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 17 июня 2020 года: 17 «тяжелых» пациентов на ИВЛ
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 17 июня 2020 года увеличилось на 71 человека
На Кубани в День памяти и скорби погибших почтят минутой молчания
В Сочи возобновили работу чуть менее трети всех пляжей