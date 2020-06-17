«Шансон - это душевность и искренность, а не три аккорда с хрипотцой»

Какие ассоциации вызывает у вас слово «шансон»? Наверняка они связаны с развеселой вольницей, «я по жизни загулял» и, как следствие, - тюремная решетка, тоска по маме и цветущей сирени под окнами родительского дома. Но такие представления в корне неверны, и современный шансон - нечто совершенно иное, в основе которого качественная музыка и серьезные тексты. Более того, жанр в какой-то степени является отражением пресловутой загадочной русской души. В беседе с корреспондентом «КП» устаревшие стереотипы разрушает руководитель отдела продаж «Радио Шансон» Антон Мисулис.

- В переводе с французского «шансон» - это просто «песня». Но если во Франции яркими представителями жанра являются Шарль Азнавур и Эдит Пиафф, то шансон российский - это абсолютно разношерстные артисты в области музыки, глубины текстов и своих историй.

- Да, у нас есть блатная музыка, но это не низкопробный дешевый блатняк. Это большой пласт российской культуры - песни, которые поет вся страна, которые пользуются наибольшим спросом в караоке. Например, «Владимирский централ», «Гоп-стоп» знают все в нашей стране. В лихие 90-е репертуар Ивана Кучина и Михаила Круга был зеркалом того времени. Сейчас жизнь поменялась и, конечно, таких песен уже не пишут. Это такая уходящая история. Но те песни - наша классика, наше золото. Серьезный культурный пласт, которым нужно гордиться. Поэтому в наших эфирах звучат песни ярких представителей той эпохи - Михаила Круга, Ивана Кучина, Александра Розенбаума, Сергея Наговицына. Кстати, сегодня музыку этого жанра начали транслировать в своих и эфирах и другие радиостанции, далекие от блатной романтики.

Шансон неотделим от нашей песенной культуры. Например, всем известные «Подмосковные вечера» - это музыка, очень близкая к шансону, песня, которую поют на всех языках мира. Юрий Антонов, легенда советской эстрады - это тоже шансон. У Аллы Пугачевой, особенно в ее раннем творчестве, есть много хитов, которые можно смело отнести к такому лирическому, хорошему эстрадному шансону. «Мне нравится, что вы больны не мною» - что это, если не шансон? Мы - радиостанция для людей, поэтому мы играем песни, которые знают, любят и поют по всей стране. Но мы шагаем в ногу со временем, смотрим, что появляется нового, ищем молодых артистов. Поэтому у нас появляются и совершенно другие песни.

- Современный шансон - какой он?

- Наверное, его можно отнести к эстраде, но с тем отличием, что все песни жанра наполнены смыслом. Шансон позиционирует себя как музыка для людей с опытом. Будь то любовные переживания, тяжелые жизненные испытания или процесс становления личности.

- Значит, ваша аудитория - люди не юные?

- Абсолютно верно. Формат подразумевает жизненный опыт. Люди, слушая его, проживают какие-то моменты своей жизни вновь, либо учатся на чужих ошибках. Костяк наших поклонников - слушатели от 35 до 54, но есть и исключения.

- По-вашему мнению, быть поклонником жанра шансон не признак дурного вкуса?

- Конечно, нет. Качественный шансон сегодня - это не три аккорда и хрипотца, маскирующая отсутствие голоса, что свойственно низкопробному блатняку, с которым не связывается наша радиостанция. Это качественная музыка с современными аранжировками и словами с глубоким смыслом. Считается, что жанр востребован исключительно мужской аудиторией. Однако, по данным исследования «Медиаскоп», эту музыку слушают и мужчины, и женщины в пропорции 50\50. Если возвращаться к теме тюремной лирики, исследования показывают, что большинство слушателей такого шансона имеют высшее образование. Это семейные люди. Иными словами, это обычный среднестатистический россиянин. Мы можем с ним встретиться в магазине, на футболе, увидеть его за рулем дорогого авто. Это может быть руководитель, предприниматель или сотрудник правоохранительных органов. Среди последних, кстати, очень много поклонников жанра.

Творчество Михаила Шуфутинского считается эталоном жанра. Фото: «Радио Шансон».

- Как думаете, почему? Все же истоки шансона начинаются как раз за решеткой, так не наносит ли подобный жанр некий урон нашей культуре?

- Проведу параллель с Америкой. Джаз и кантри являются национальным достоянием американцев. Они гордятся этой музыкой! Но что такое джаз? Если послушать тексты, они, как правило, о переживаниях чернокожих о рабстве, притеснениях. И это как раз к слову о тюремной романтике в России. Кантри - музыка ковбоев, суровых ребят, у которых тоже жизнь не сахар. Жара, тяжелый труд - словом, своя жизненная история. То есть переживания о гонении, лишениях и тяжелой жизни - вот что является главным смыслом. Шансон - наша история, и эволюция жанра является отражением всей нашей непростой истории. Классика шансона - это песни-покаяния, ведь людям свойственно совершать ошибки. Хотя многие исполнители шансона не были под стражей. Тот же Михаил Круг никогда не сидел, но песни у него очень проникновенные.

- Почему тогда многие россияне, особенно молодежь, предпочтут зарубежную музыку нашим переживаниям?

- В большинстве своем потому, что они не понимают слов. Иностранная мелодия и непонятные слова могут звучать как фон. Но если вдруг хочется задуматься - такое настроение «под дождик», - включаешь либо рок, либо шансон.

- А как вы относитесь к року?

- У нас на радио звучат рок-музыканты, и слушатели их воспринимают положительно. Мы стараемся привлекать молодую аудиторию, и поэтому в эфире звучат разноплановые артисты. Даже рэп-исполнители, хотя у этого жанра совершенно другая культура. На «Радио Шансон» звучит Баста. Его тексты отличаются глубоким смыслом, наполнены душевными переживаниями - вспомним песню «Сансара». Также мы транслируем творчество группы «Антиреспект» - к сожалению, ее солист Михаил Степанов скончался в прошлом году. Этот коллектив пользуется большой популярностью у слушателей «Радио Шансон». Также новый артист StaFFord 63 сейчас на пике популярности.

- Не опасаетесь за чистоту жанра? Ведь с привлечением новых артистов придется и музыкальные границы расширять?

- Соглашусь, что этот вопрос актуален. Но, как я уже говорил, слушатели ценят душевность, смысл и переживания. На «Шансоне» звучат песни на стихи Есенина, Цветаевой, Савоярова, Блока и другие достойные поэтические произведения. Гораздо хуже, когда исполнители берут курс на попсу. Слушатели это воспринимают в штыки. Свое мнение они высказывают в соцсетях, и мы к нему обязательно прислушиваемся. Это наш внештатный худсовет. «Радио Шансон» открывает новых артистов. Мы работаем над тем, чтобы привлекать и молодых исполнителей. А слушатели сами решат - нравится им такая музыка или нет.

- В копилке «Радио Шансон» есть знаменитости, чья звездная карьера началась именно благодаря вашим эфирам?

- Конечно. Стас Михайлов, Григорий Лепс, Михаил Бублик, Сергей Любавин. Очень популярный сейчас Ярослав Сумишевский участвовал в крупных телепроектах на центральном телевидении. И теперь московская редакция активно ведет работу по привлечению новых артистов жанра. Именно молодых - потому что мы хотим привлечь молодую аудиторию. Кстати, у нас в Краснодаре есть карт-бланш на привлечение местных артистов. Например, у нас выступает Виктор Сорокин, бывший артист Кубанского казачьего хора, заслуженный артист России, Республики Крым, Кубани. Он поет казачьи и военные песни под гармошку, под гитару. Звучит просто шикарно, и кубанская музыка прекрасно ложится в картину шансона. Кстати, Кубанский хор тоже часто транслируется в нашем эфире. Все это находит отклик в душах наших слушателей.

- Как вы находите молодых артистов?

- У главного редактора «Радио Шансон России» Рустема Ахметшина в открытом доступе почта, куда артисты могут присылать свои композиции. К отбору, так скажем, на худсовете с недавнего времени стали привлекать регионы, в том числе Краснодар. На последнем худсовете как раз участвовал наш программный директор Александр Львов. На рассмотрении были песни как известных исполнителей, так и начинающих артистов. И даже достаточно известным артистам приходится наравне со всеми пройти жесткий отбор. При этом есть определенные требования. Как говорит Рустем Ахметшин, музыка должна быть качественная. За эталон берут Шуфутинского - его аранжировки, исполнение, чистоту звучания и, конечно, смысловое наполнение.

- А что насчет ведущих - наверное, это должны быть непременно брутальные мужчины с жизненным опытом?

- Вовсе нет. Наши диджеи транслируют через себя всю философию шансона - прежде всего душевность. У нас есть новая ведущая - Елена Лефирова. На нашей радиостанции она работает недавно, тем не менее ее полюбили слушатели. Казалось бы, молодая девушка, но ее приняли поклонники радио, потому что каждый ее выход в эфир идет от сердца, и она сумела вписаться в жанр.

Ведущая радиостанции Елена Лефирова. Фото: «Радио Шансон».

- Вы много говорите о душевности. А, кроме музыки, вы как-то стараетесь эти ценности воплотить в жизнь?

- Мы - радиостанция с человеческим лицом, поэтому регулярно проводим благотворительные акции - это реальные дела для людей. Не забываем и о животных - совместно со слушателями помогали кормами и привлекали внимание к проблемам известного приюта «КРАСНОДОГ». В первый месяц карантина вместе с предпринимателями города - от небольших ИП до крупных автохолдингов - мы решили поддержать слушателей добрыми словами. Хэштегом этого флешмоба стал слоган «скоро все наладится». Мы не наседали на людей с требованием сидеть дома - этого и без нас хватало. Все поначалу были напуганы, атмосфера царила тяжелая, и мы просто хотели их подбодрить. Также мы регулярно становимся партнерами спортивных соревнований.

- Разве спорт и здоровый образ жизни не противоречат тематике песен шансона? Ведь в них и про «выпил-покурил» бывает?

- О здоровом образе жизни пел еще Высоцкий. «Утренняя гимнастика» - одна из любимых его песен. Никакого противоречия нет. Много песен шансона звучит на различных фестивалях. Например, в Адыгее проходят слеты бардов. Конечно, это всегда костер, душевная обстановка, где можно расслабиться, разделить грусть или радость с друзьями. Это взрослые, самодостаточные люди, а не молодежь, у которой задача напиться. Кроме того, все эти фестивали часто связаны с походной тематикой - а это спорт в сочетании с душевными переживаниями, ведь горы навевают философские мысли о нашем пребывании в этом мире.

- Какие из российских радиостанций вы считаете своими главными конкурентами?

- У нас нет конкурентов. «Радио Шансон» является мейнстримовой радиостанцией. В России можно выделить три самые популярные радиостанции - «Русское Радио», «Наше радио» и «Радио Шансон». Но у нас совершенно разные форматы с этими радиостанциями и собственная армия поклонников. У всех трех радиостанций есть личная музыкальная премия, которая является своеобразным «Оскаром» в соответствующем жанре. У нас это статуэтка «Золотой Гриф» в музыкальной премии «Шансон года». В этом году вручение должно было состояться в апреле, но по понятным причинам пришлось перенести на более поздний срок. Помимо этого, есть телепроект «Три Аккорда», который транслируют на Первом канале по пятницам в прайм-тайм. Кроме того, Первый канал является информационным партнером не только «Шансона Года», но и фестиваля «Эх, разгуляй». В прошлый раз он проходил в московском «Мегаспорте» и собрал порядка 15 тысяч зрителей. Поэтому совершенно точно можно говорить о том, что шансон - это тренд, который привлекает не только слушателей, но и телезрителей главного телеканала страны.

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