Ушли на карантин: ФК «Сочи» не сыграет с «Ростовом» из-за коронавируса

Карантинные меры нарушили планы многих – ограничения отразились и на чемпионатах. После долгой паузы РПЛ должен был возобновиться 19 июня. На эту дату был запланирован матч между «Ростовом» и «Сочи». Команды должны были встретиться на стадионе «Фишт». Но, похоже, игры не будет.

- В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, футболисты, тренерский штаб и персонал нашей команды проходят регулярные тесты на COVID-19, - рассказывают в пресс-службе ФК «Ростов».

Такие исследования многие считают лишними. Как оказалось, зря. У шестерых игроков основного состава «Ростова» тесты оказались положительными. Сейчас всех футболистов изолировали от команды. Но, как выяснилось, все они контактировал с 42 сотрудниками клуба. Это все игроки основного состава, тренерский штаб и персонал команды.

- Приоритетом футбольного клуба «Ростов» является здоровье футболистов и персонала, а также безопасность проведения соревнований, - сказали в пресс-службе «желто-синих». - Поэтому клуб незамедлительно поставил в известность руководство профильных ведомств, РФС и РПЛ.

По некоторым данным, опасную инфекцию подхватили звездные игроки «Ростова», чьи имена у всех на слуху.

- Наша команда готовилась к матчу в Сочи, мы надеялись на удачный рестарт. Но жизнь вносит свои коррективы, - сказал президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц. - У нас шестеро заболевших. Это форс-мажор. При этом мы строго следуем рекомендациям Роспотребнадзора и уходим на двухнедельный карантин.

По словам Арташеса Арутюнянца, команда ждет, когда после паузы сможет продолжить борьбу на поле.

- Нам бы не хотелось, чтобы кто-либо спекулировал на ситуации в нашем клубе, - заявил Арташес Арутюнянц. - Мы желаем здоровья заболевшим футболистам, верим в их скорейшее выздоровление, надеемся на поддержку наших болельщиков.