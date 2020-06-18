Коронавирус в Адыгее, последние новости на 18 июня 2020: за сутки выздоровели 38 человек

Продолжаем следить за ситуацией с коронавирусом и сообщать последние новости об инфекции в Адыгее на 18 июня 2020 года.

Уже открыты многие объекты, места общего пользования. Но число заболевших продолжает расти.

- За последние сутки общее количество заразившихся увеличилось на 31 человек и составило 1446 пациентов, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в минздраве Адыгеи.

Самый высокий показатель заболеваемости в Майкопе – 418 человек. На втором месте – Тахтамукайский район с 270 заболевшими. На третьей строчке – Красногвардейский район, где за все время было зафиксировано 254 случая коронавируса.

В Адыгейске 162 человека подхватили опасную заразу, в Теучежском районе - 159 человек, в Майкопском районе – 113. Значительно меньше случаев зафиксировано в Кошехабльском районе – 36, в Гиагинском – 22, в Шовгеновском – 12 человек.

Число выздоровевших за все время - 896 человек. За последние сутки выписались еще 38 пациентов.

Из-за пандемии изменились правила проведения ЕГЭ, а также сроки проведения испытаний. Как стало известно, в республике госэкзамены пройдут с 3 по 25 июля.

Пока школьники зубрят русский язык и математику, власти закупают средства защиты и дезинфекторы. Кроме того, составляется план рассадки выпускников. В одном помещении одновременно писать экзамен смогут не более 12 человек.

Дежурные медработники на входе в экзаменационный пункт будут измерять температуру у школьников, интересоваться их самочувствием.

Экзаменационные аудитории планируется оснастить бактерицидными рециркуляторами воздуха. По просьбам граждан, глава республики поручил дополнительно установить сплит-системы.