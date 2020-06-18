Суд над убийцей 16-летней школьницы из Майкопа закрыли от посторонних

Верховный суд республики Адыгея начал процесс по делу об убийстве 16-летней школьницы из Майкопа.

Ученицу одной из самых лучших майкопских гимназий искали всем городом, и, кажется, силами обоих регионов - Адыгеи и Краснодарского края. 16-летняя девочка - гордость семьи и школы - вдруг пропала по дороге домой, в самом центре столицы республики.

- Это бы канун Последнего звонка. Она пела песню на репетиции вместе со всеми, а потом, как всегда, пошла домой, чтобы пообедать и на тренировку по волейболу, - рассказывал "Комсомолке" директор гимназии Олег Франко.

До последнего он отказывался верить, что девочка больше не вернется в стены родной школы. Только когда следователи объявили о результатах экспертизы найденного тела, на сайте лицея появилась скорбная запись: "Произошла трагедия...".

Но этой трагичной развязке предшествовали долгие пять месяцев безуспешных поисков. Волонтеры "Лиза Алерт" проверили все, что можно было проверить. А следователи работали сразу по 11 версиям пропажи школьницы и даже обращались к экстрасенсам. За 12 лет это было первое исчезновение ребенка в Майкопе.

Объявлениями о пропаже девочки было оклеено каждое дерево. Жители города прошерстили каждый уголок. И вряд ли бы тайна исчезновения ребенка когда-нибудь раскрылась, если бы в поле зрения правоохранителей не попал бывший заключенный 47-летний Андрей Курников.

В марте 2012 году он вышел из тюрьмы, отсидев 13 лет за убийство женщины и кражу. Его первую жертву правоохранители обнаружили голой на берегу реки Белой в Адыгее (там же нашли и девочку), однако тогда доказать изнасилование не удалось. Кроме того, Курников не досидел 1,5 года до конца срока - умудрился добиться условно-досрочного освобождения.

При обыске у подозреваемого было найдено 9 мобильников, один из которых принадлежал пропавшей школьнице. Однако Курников всячески отрицал свою принадлежность к исчезновению девочки. Он утверждал, что телефон нашел в парке (там ребенка в последний раз запечатлели камеры видеонаблюдения) и решил взять себе.

Спустя некоторое время он все-таки признался в убийстве девочки и указал место ее захоронения. Но по-прежнему отрицал, что перед смертью насиловал ребенка.

В тот же день, 5 ноября, тело девочки достали из-под завалов строительного мусора (его сгружают для берегоукрепления) у реки Белой. Правоохранителям вместе со спасателями и волонтерами пришлось вручную разгребать тонны отходов. Из одежды на девочке была одна блузка, а рядом - захоронены вещи.

- Вещи ее. Сомнений нет. А значит, "моя радость" больше не вернется, - написал в тот вечер отец школьницы.

Кстати, Курникова задержали в поселке Тульском Майкопского района Адыгеи, где он жил вместе с сожительницей. Он не менял образа жизни после того, как совершил преступление, и был абсолютно уверен, что его не найдут.

Сейчас он обвиняется по нескольким статьям.

- Житель Майкопа обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п.«а» ч.3 ст.131 УК РФ (покушение на изнасилование с применением насилия и использованием беспомощного состояния несовершеннолетней), пп. «в», «к» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с изнасилованием) и п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину), - сообщили "КП" - Кубань" в СК республики Адыгея.

И суду предстоит разобраться в этом деле.