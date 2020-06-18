2020-06-18T12:26:22+03:00
Происшествия

Последствия стихии в Адыгее: град побил более 600 домов

А еще следователи возбудили уголовное дело после падения остановки на женщину в Майкопе [фото, видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Комментарии: comments1
Диаметр градин был около 7 сантиметров. Фото: instagram.com/donna_anna01Диаметр градин был около 7 сантиметров. Фото: instagram.com/donna_anna01
Изменить размер текста:

Небывалый град, прошедший накануне вечером в Адыгее, жители республики запомнят на всю жизнь. Где-то осадки были размером с пятирублевую монету, а где-то - гораздо больше. Сильнее всего от непогоды досталось аулу Хатукай в Красногвардейском районе.

Непогода в ауле Хатукай Видео: instagram.com/elviraz1.

По словам местных жителей, с неба падали не просто льдинки, а настоящие снаряды диаметром 7 сантиметров.

Вот такой град был в адыгейском ауле Хатукай. Фото: instagram.com/povazhnaya.nina

Вот такой град был в адыгейском ауле Хатукай. Фото: instagram.com/povazhnaya.nina

Бомбежка длилась недолго, но за считанные минуты засыпали дворы. Существенные повреждения получили автомобили - одеяла, которыми укрыли владельцы свои машины, не спасли.

Из-за непогоды пострадало здание администрации в селе Хайтук Видео: instagram.com/sov.a_online.

Также пострадали окна, балконы и крыши домов.

- В администрацию поселения поступило 642 заявления с просьбой о помощи от владельцев домов и квартир после градобоя, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в комитете Адыгеи по делам ГО и ЧС.

maykop_obyavlenya__01maykop_obyavlenya__01
В Адыгее бушует стихия
98 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Сильнее всего пострадали здание администрации сельского поселения и два детских сада. Сейчас они не работают. Помимо этого град повредил крышу еще порядка двух десятков соцобъектов. Досталось не только строениям - уничтожен будущий урожай.

povazhnaya.ninapovazhnaya.nina
Небывалый град в Адыгее
21 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Силы спасателей направят, в первую очередь, на восстановление социально-значимых объектов, а также помощи многодетным семьям и пожилым людям, чьи дома пострадали от града.

Ледяные снаряды разбили стекла в здании. Фото: instagram.com/sov.a_online

Ледяные снаряды разбили стекла в здании. Фото: instagram.com/sov.a_online

- Сейчас на месте работает комиссия, которая оценивает ущерб после стихии, - добавляют в комитете Адыгеи по делам ГО и ЧС.

Не выдержали и крыши. Фото: комитет РА по делам ГО и ЧС

Не выдержали и крыши. Фото: комитет РА по делам ГО и ЧС

В республике разбираются в обстоятельствах еще одной трагедии. Накануне днем в Майкопе порыв сильного ветра снес остановку. Конструкция упала на людей. Одна женщина погибла, еще двое пострадавших находятся в больнице. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности.

Ветер снес остановку в Майкопе Видео: instagram.com/chp_mkp.

- По данным следствия, на остановке общественного транспорта, расположенной на улице Чкалова в Майкопе находилась 78-летняя пенсионерка, а также 21-летняя девушка и ребенок, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Адыгее. - Из-за непогоды резким порывом ветра, вследствие не отвечающих требованиям безопасности работ по установке и креплению основания остановочного павильона, металлическая конструкция опрокинулась.

Следователи допрашивают пострадавших. Беседуют и со свидетелями из числа профильных специалистов. Назначены судебная медицинская, техническая экспертизы.

- Кроме того, в адрес администрации города и надзорных органов направляем письма о необходимости проверки и последующем демонтаже остановок, конструкции которых небезопасно закреплены, - добавляют в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сильный ветер снес остановку в Адыгее: одна женщина погибла, еще двое - пострадали

Когда в городе усилился ливень люди стали прятаться под крышами магазинов и остановочными павильонами. В какой-то момент резкий порыв ветра снес остановку в микрорайоне Черемушки, где стояли люди. Конструкция опрокинулась, придавив сразу несколько местных жителей (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Республики Адыгея»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На Кубани с 21 июня в обсерваторы будут отправлять только приезжих из заграницы
Вениамин Кондратьев отменил карантин и открыл детские лагеря, но не для всех
Вениамин Кондратьев: Гостиницы в Краснодарском крае откроются с 21 июня без ограничений по номерному фонду
Вениамин Кондратьев о снятии карантина после 21 июня: открываются школы и детсады, но только для взрослых
Вениамин Кондратьев отменил карантин на Кубани и открыл торговые центры
В Старотитаровской возродили подземную винную галерею из прошлого столетия
Глава Роспотребнадзора Кубани: После первого этапа снятия ограничений число заболеваний уменьшилось
Хозяин нарколаборатории в Сочи может получить до 20 лет тюрьмы
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 18 июня 2020 года: заболели семеро детей
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 18 июня 2020 года увеличилось на 69 человек
В Сочи откроют новые туристические маршруты
Вице-мэр Краснодара Владислав Ставицкий уходит в отставку
На Кубани за пять лет поступления предприятий АПК в бюджет края выросли на 50%
На Кубани 95% семей получили выплаты на детей от 3 до 16 лет
За 5 месяцев в ДТП с пешеходами в Сочи погибли 9 и ранены более 40 человек
Житель Армавира до смерти избил свою возлюбленную
Половина жителей Кубани занимаются спортом профессионально
Вениамин Кондратьев выступит с новым обращением по поводу снятия или продления карантина после 21 июня
В Каневском районе благоустраивают три парка
В Краснодаре продлили конкурс концепций подсветки улицы Красной