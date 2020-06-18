Последствия стихии в Адыгее: град побил более 600 домов

Небывалый град, прошедший накануне вечером в Адыгее, жители республики запомнят на всю жизнь. Где-то осадки были размером с пятирублевую монету, а где-то - гораздо больше. Сильнее всего от непогоды досталось аулу Хатукай в Красногвардейском районе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/785548" frameborder="0"></iframe> Непогода в ауле Хатукай Видео: instagram.com/elviraz1.

По словам местных жителей, с неба падали не просто льдинки, а настоящие снаряды диаметром 7 сантиметров.

Вот такой град был в адыгейском ауле Хатукай. Фото: instagram.com/povazhnaya.nina

Бомбежка длилась недолго, но за считанные минуты засыпали дворы. Существенные повреждения получили автомобили - одеяла, которыми укрыли владельцы свои машины, не спасли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/785545" frameborder="0"></iframe> Из-за непогоды пострадало здание администрации в селе Хайтук Видео: instagram.com/sov.a_online.

Также пострадали окна, балконы и крыши домов.

- В администрацию поселения поступило 642 заявления с просьбой о помощи от владельцев домов и квартир после градобоя, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в комитете Адыгеи по делам ГО и ЧС.

maykop_obyavlenya__01 В Адыгее бушует стихия

Сильнее всего пострадали здание администрации сельского поселения и два детских сада. Сейчас они не работают. Помимо этого град повредил крышу еще порядка двух десятков соцобъектов. Досталось не только строениям - уничтожен будущий урожай.

povazhnaya.nina Небывалый град в Адыгее

Силы спасателей направят, в первую очередь, на восстановление социально-значимых объектов, а также помощи многодетным семьям и пожилым людям, чьи дома пострадали от града.

Ледяные снаряды разбили стекла в здании. Фото: instagram.com/sov.a_online

- Сейчас на месте работает комиссия, которая оценивает ущерб после стихии, - добавляют в комитете Адыгеи по делам ГО и ЧС.

Не выдержали и крыши. Фото: комитет РА по делам ГО и ЧС

В республике разбираются в обстоятельствах еще одной трагедии. Накануне днем в Майкопе порыв сильного ветра снес остановку. Конструкция упала на людей. Одна женщина погибла, еще двое пострадавших находятся в больнице. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/785537" frameborder="0"></iframe> Ветер снес остановку в Майкопе Видео: instagram.com/chp_mkp.

- По данным следствия, на остановке общественного транспорта, расположенной на улице Чкалова в Майкопе находилась 78-летняя пенсионерка, а также 21-летняя девушка и ребенок, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Адыгее. - Из-за непогоды резким порывом ветра, вследствие не отвечающих требованиям безопасности работ по установке и креплению основания остановочного павильона, металлическая конструкция опрокинулась.

Следователи допрашивают пострадавших. Беседуют и со свидетелями из числа профильных специалистов. Назначены судебная медицинская, техническая экспертизы.

- Кроме того, в адрес администрации города и надзорных органов направляем письма о необходимости проверки и последующем демонтаже остановок, конструкции которых небезопасно закреплены, - добавляют в ведомстве.

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